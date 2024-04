La integració tarifària del transport públic a debat: així serà la Jornada Catalana de la Mobilitat 2024 de Lloret de Mar

La integració tarifària del transport públic de Catalunya és un dels reptes de mobilitat que té sobre la taula el territori. Aquest model, que permet als usuaris desplaçar-se entre les diferents corones tarifàries amb un únic bitllet i sense la penalització econòmica que suposa canviar-lo, s’ha anat implementant de forma lenta des de l’any 2001 fruit de l’acord entre els 48 operadors que formen part de l’Autoritat del Transport Metropolità (l'ATM de Barcelona) i la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).

Tot i això, el sistema tarifari integrat encara no ha arribat a tot el territori. Les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, per exemple, encara no estan integrades. A tot això, cal sumar aquelles integrades parcialment com La Selva i el Pla de L’Estany; i les de la setena corona (alguns municipis del Berguedà i Ripollès), que estan integrades a l’ATM de Barcelona amb un règim especial que permet accedir als abonaments de 10 viatges per anar a Barcelona, però no per passar a les comarques veïnes d’Osona o el Bages. El passat mes de gener es van incorporar al Sistema Tarifari Integrat (STI) les comarques de l’Alt Pirineu, el Solsonès i Aran. Les previsions del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya són que aquest model arribi a tota Catalunya amb el desplegament de la T-Mobilitat.

Jornada Catalana de la Mobilitat 2024

La integració tarifària serà la gran protagonista de la Jornada Catalana de la Mobilitat 2024 que, enguany, se celebrarà el dia 2 de maig al teatre municipal de Lloret de Mar. Aquest esdeveniment de referència per al sector de la mobilitat i el transport públic de Catalunya, organitzat per l’AMTU, i que reuneix a experts del sector per parlar sobre una temàtica concreta vinculada a la mobilitat i donar les respostes a tots els dubtes que planteja, se celebra des de l’any 2005 en algun dels municipis integrats dins de l’AMTU.

La presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, i l’alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, seran els encarregats d’obrir la jornada. La primera sessió del dia anirà a càrrec d’Oriol Martori, director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, que explicarà l’evolució de la integració tarifària del transport públic català. Tot seguit hi haurà una taula de debat sobre l’estat actual del sistema tarifari integrat amb Manuel Valdés, director general de l’ATM de Barcelona; Antoni Segarra, president de FGC; Daniel Pi, de l’Associació per a la promoció del Transport Públic; i un representant dels municipis catalans.

Imatge d'arxiu de la Jornada Catalana de la Mobilitat de l'any 2023 / Cedida

La jornada continuarà amb una sessió sobre experiències d'integració tarifària que s'han dut a terme en d'altres països i finalitzarà amb una taula de debat sobre el futur del model en la que participarà Marian Arjona, gerent de l’ATM de Girona, Ramon Sagalés, vicepresident de FECAV i la Georgina Montesinos, de la PTP. Al migdia es preveu un dinar de ‘networking’ i a la tarda una visita turística per Lloret de Mar.

Per participar a la Jornada Catalana de la Mobilitat cal fer inscripció prèvia en aquest enllaç.

Premis MobiliCat 2023

En el marc de la Jornada Catalana de la Mobilitat se celebrarà també la 6a edició dels premis MobiliCat. Aquest reconeixement, impulsat per la revista del mateix nom, posa en valor la tasca que fan els ajuntaments, institucions, organitzacions, empreses, o entitats per millorar el transport públic i la mobilitat a Catalunya. L’acte tindrà lloc el dijous 2 de maig a les 13.30 h al teatre municipal de Lloret de Mar i l’acte estarà presidit per l’Aurora Carbonell i Abella, presidenta de l’AMTU. Concretament, els premis se centren en quatre categories:

Premi a la Innovació en Mobilitat. Aquest reconeix a projectes, start ups o aplicacions creades per una persona, entitat o empresa catalanes amb l’objectiu de ser una solució innovadora en l’àmbit de la mobilitat. Premi a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible. En el cas d’aquesta categoria, el guardó reconeix a qualsevol organisme públic, empresa o conjunt d’elles, entitat, o emprenedor que hagi implementat a Catalunya la millor iniciativa de mobilitat sostenible. Premi a la Millor Iniciativa Municipal en l’àmbit de la Mobilitat. Aquest reconeixement va destinat a qualsevol ajuntament que hagi implementat un pla de mobilitat o un projecte concret que millori la mobilitat dels ciutadans a Catalunya. Premi d’Honor en reconeixement a una trajectòria. En aquest cas, es reconeix a la persona, empresa, entitat o institució que s’hagi distingit per la seva dedicació i esforç continuat en l’àmbit del transport públic.

El jurat dels premis està composat per membres de diferents agents vinculats a la mobilitat catalana. Entre d’altres hi formaran part institucions com el Departament de Territori de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’ATM Barcelona; empreses com FCG; associacions empresarials com el FECAV o el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) i la Cambra de Comerç; col·legis professionals com els de Camins, Canals i Ports i el d’Enginyers Tècnics o entitats com Promoció del Transport Públic (PTP).