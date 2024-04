UGT critica «el model d’empresaris» de les comarques gironines

El secretari general d’UGT a les comarques gironines, Maxi Rica, es va mostrar crític amb «el model d’empresaris» que hi ha a les comarques gironines. En l’assemblea de delegats del sindicat celebrada aquest divendres a Girona -que va comptar amb la participació Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya- Rica va assegurar que a la demarcació de Girona «tenim dificultats amb una patronal que va dient coses com el que va afirmar Josep Ginesta amb la presentació de l’informe criminalitzant els treballadors», en referència a l’informe que Pimec va presentar dilluns sobre l’absentisme laboral.

Maxi Rica afirma que «és cert que econòmicament i des d’un punt de vista de transformació del mercat de treball s’ha millorat moltíssim gràcies a les conquestes sindicals», tanmateix, el secretari general del sindicat a les comarques gironines explica que aquesta situació canvia en aquelles empreses on no hi ha presència sindical, un fet que afirma que dificulta considerablement l’aplicació dels convenis.

Camil Ros i Maxi Rica en l’assamblea celebrada divendres. / UGT

«Només des de l’acció sindical, des del dia a dia, des de l’agrupació i generant més afiliació és com podem canviar les empreses», va afirmar el secretari general del sindicat a les comarques gironines.

La jornada, que va comptar amb més d’una cinquantena d’assistents, va servir també com a prèvia a l’1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, sota el lema «Treballar menys, treballar Millor». De fet, secretari general d’UGT a Catalunya va parlar sobre les hores de feina. Segons Camil Ros, l’objectiu ha de ser la jornada laboral de 4 dies amb 32 hores de treball.