El 80% dels gasos que escalfen el món provenen de només 27 empreses

El 80% de les emissions de diòxid de carboni produïdes des de la firma de l’Acord de París —el pacte més gran fins avui per a lluitar contra la crisi climàtica— provenen de l’activitat de tan sols 57 empreses. Segons apunta l’últim informe Carbon Majors (Els grans del carboni), la major part de les emissions d’aquest gas que està provocant un augment de les temperatures i alterant el clima terrestre correspon a «un petit grup de companyies» vinculades a la indústria del petroli, el gas, el carbó i el ciment.

«Aquestes dades proporcionen una informació clara per a atribuir la responsabilitat del canvi climàtic a la indústria dels combustibles fòssils», afirma Daan Van Acker, director de la plataforma InfluenceMap, una de les entitats que ha impulsat aquesta anàlisi.

Els registres mostren que en els últims set anys, després de la signatura del pacte del cimera del clima de París, la humanitat ha emès 251 gigatones de diòxid de carboni a l’atmosfera. Durant aquest període, la majoria de les empreses de combustibles fòssils han augmentat la seva producció respecte als anys anteriors. El 65% de les companyies estatals i el 55% de les regentades per inversors privats van produir més de l’any 2016 d’ara endavant que entre els anys 2009 i 2015. Aquest augment de la producció de combustibles fòssils, així com de les emissions derivades d’aquesta indústria, s’ha observat sobretot en països asiàtics.

«Aquestes dades mostren exactament qui és responsable de la calor letal, el clima extrem i la contaminació de l’aire que amenaça vides i causa estralls en el nostre planeta», destaca Tzeporah Berman, directora del programa internacional d’Estand.earth i presidenta del Tractat de No Proliferació de Combustibles Fòssils. «Aquestes empreses han obtingut milers de milions de dòlars en guanys mentre neguen el problema i fan el possible per retardar i obstruir l’aplicació de polítiques climàtiques», afegeix la portaveu d’aquesta plataforma després de la publicació d’aquest últim informe.

L’informe assenyala cinc empreses privades i cinc públiques com les més contaminants de la història i, per tant, les més responsables d’haver desencadenat el caos climàtic en el qual vivim actualment. D’una banda, els registres apunten a les firmes privades Chevron, ExxonMobil, BP, Shell i ConocoPhillips com les responsables del 11,1% de les emissions històriques de diòxid de carboni atribuïble a la indústria dels combustibles fòssils i del ciment. D’altra banda, també s’apunta al fet que les empreses estatals Saudi Aramco, Gazprom, la companyia nacional de petroli de l’Iran, Coal l’Índia i Pemex són responsables del 10,9% de les emissions històriques de diòxid de carboni.

En l’última dècada, el gruix de les emissions globals de diòxid de carboni procedents de la indústria dels combustibles fòssils i el ciment es vincula de manera directa a l’activitat de 117 grans productors. Entre ells es troben companyies europees com BP, Shell, Total Energies, Eni, RWE o l’espanyola Repsol. En el conjunt d’Europa, s’estima que almenys 13 de les 23 grans empreses emissores de diòxid de carboni (és a dir, el 57% del total) han augmentat les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle després de la firma de l’Acord de París.

«Aquestes dades mostren el creixent abisme entre les demandes urgents de la realitat climàtica i el continu creixement imprudent i intencional de la producció de petroli i gas», destaca Carroll Muffett, president i director executiu del Centre de Dret Ambiental Internacional (CIEL). En aquest sentit, Muffett també destaca que aquestes dades suposen una «poderosa eina» per a «demanar responsabilitats» als grans emissors històrics. En 2015, per exemple, un grup de científics i activistes filipins va demandar a un grup de grans energètiques, petrolieres i cimenteras per «contribuir al canvi climàtic» i a les «vulneracions de drets humans» derivades d’aquest fenomen.

