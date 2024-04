Aquest any podrem gaudir d'una nova pujada de l'SMI, unes millores en els subsidis i eliminar drets a les empreses a l'hora dels acomiadaments?

S'acosta un dels dies més reivindicatius d'una gran part de la població gironina, catalana i espanyola. L'1 de maig, el dia del Treballador. En aquest dia ens reivindiquem per exigir millores laborals en diversos àmbits: flexibilitat, igualtat d'oportunitats, salaris dignes, etc. Segons els secretaris generals de Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), Unai Sordo i Pepe Álvarez, ara toca aconseguir reduir la jornada laboral i plantejar una millora en l'SMI (Salari Mínim Interprofessional). Coneix tots els detalls.

Què sol·liciten CCOO i UGT

Demanen al Govern que continuïn amb el diàleg social i en uns mesos hauria de quedar tancada la reducció de jornada laboral, amb un acord tripartit entre les parts implicades. En cas que no hi hagi acord entre l'Executiu, la patronal i els sindicats, el Govern haurà de ser qui prengui les mesures oportunes.

Tot i això, les dades del passat mes de març són bones i l'atur ha disminuït. Però, no ens hem de conformar amb això i hem d'aconseguir que no hi hagi atur i que hi hagi accés al treball digne per part de tota la població en edat laboral, segons els sindicats.

No podem continuar veient xifres d'atur amb dos dígits Unai Sordo

Més bones condicions pels subsidis de desocupació

Aquesta és una de les exigències per part dels sindicats: que els majors de 52 anys tinguin unes bones condicions econòmiques envers el subsidi per desocupació.

A més, demanen una revalorització de l'IPREM, afer del qual ja va parlar la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.

Les dones i el sector laboral

L'1 de maig també es reclamarà potenciar la feina a temps complet, en comptes de temps parcial. Això sol afectar molt més a les dones. "Necessiten treballar i no tenen més remei que agafar el que els donen". S'hauria de posar fi a aquesta desigualtat, segons els sindicats.

Pujada de l'SMI

La Ministra de Treball fa uns dies va anunciar que estan disposats a tornar a fer una pujada del Salari Mínim Interprofessional.

Conceptes de millora requerits a les empreses

A més, també es demanen millores de les empreses per aconseguir un treball digne i regulat. Alguna d'aquestes millores són el tema del registre horari, el recompte d'hores extra i la creació de nous llocs de treball.

Acomiadaments justos

Malauradament quan t'acomiaden de la feina, et quedes sense quasi res, la indemnització ha baixat un munt i els drets són nefastos en aquest aspecte, sense previ avís, a més. En aquest aspecte, Yolanda Díaz assegura que canviarà la normativa per tal que no els surti rendible a les empreses acomiadar a un treballador.

Actualment, et poden fer fora de l'empresa com volen i per què volen, sense cap mena d'explicació i malauradament, en la majoria dels casos no hi pots fer res. Això s'ha de canviar. El sindicat demana que sigui una mesura d'urgència per tal que els empresaris no facin el que vulguin i no puguin prescindir dels treballadors al seu gust.

Democràcia als centres de treball

Pepe Álvarez, secretari general d'UGT demana més democratització en els centres de negoci d'Espanya, donant més veu als treballadors. "Potenciar la seguretat i la salut en els treballadors, especialment en tot allò que té a veure amb la salut mental. Aquesta és una qüestió que s'ha d'abordar ja, com els Plans d'Igualtat o els plans pel col·lectiu LGTBI".

S'arribarà a l'acord esperat? UGT, CCOO i l'Executiu / freepik

Les dates dels sindicats pels canvis

Pepe Álvarez deixa clar que ells han donat de marge entre el juny i finals d'estiu com a molt tardar. El motiu d'aquest tempo és molt senzill; primer de tot, són conscients que amb la patronal en un procés d'eleccions reiterades com el que s'està duent a terme, és complicat tancar acords. Només busquen arribar a un acord i amb el temps que s'ha donat. N'és més que suficient per a acceptar o negar-se als dits acords. En cas de negació, continuaran lluitant per aconseguir els acords desitjats.