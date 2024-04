Els hotels gironins allotgen més turistes que mai durant el primer trimestre

Els hotels gironins tanquen el primer trimestre de l’any amb xifres rècord. Durant els primers tres mesos del 2024 han rebut fins a 515.971 turistes, la xifra més alta mai registrada en tota la sèrie històrica, que es remunta fins a l’any 1999, segons les dades provisionals de de Conjuntura Turística Hotelera de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En comparació amb l’any passat, el nombre de viatgers que s’han allotjat als hotels de les comarques gironines ha crescut un 13,1% amb gairebé 60.000 persones més. En comparació amb el 2018 -el millor primer trimestre fins ara- el nombre de turistes que han optat pels hotels de Girona ha augmentat un 2,7%, llavors es van allotjar 502.133 persones. Cal tenir en compte l’efecte calendari, ja que enguany Setmana Santa ha tingut lloc durant el primer trimestre de l’any i el 2023 va ser a l’abril. L’any 2018 les festes de Setmana Santa també van ser al mes de març.

Durant aquest segle, el nombre de persones visitants als hotels gironins s’ha duplicat, passant dels 250.406 durant el primer trimestre del 1999, fins als 515.971 turistes allotjats entre gener d’enguany.

D’altra banda, els hotels de la demarcació han registrat 1.036.227 pernoctacions durant el primer trimestre del 2024, un 9,4% més que l’any passat. Tanmateix, aquesta no és la xifra més alta mai registrada a les comarques gironines. El nombre de pernoctacions va ser superior el 2018, el 2016, el 2002 i el 2008, quan es van registrar fins a 1.215.500, la xifra més alta de la sèrie històrica.

Pel que fa a la comparativa en el mes de març, els turistes als hotels de Girona creixen un 30% respecte a l’any passat. Les pernoctacions s’enfilen fins a un 31,4%, segons les darreres dades de l’INE.

La rendibilitat del sector hoteler també millora en el tercer mes de l’any respecte al 2023. La Facturació mitjana per habitació ocupada es va situar en els 82,04 de mitjana a la Costa Brava, un 14,2% més que l’any passat. Els ingressos per habitació disponible van ser de 39,60 euros, un 16,8% més.

A Catalunya, els hotels van allotjar 1.536.827 persones al març, un 19,3% més que en el mateix mes de 2023, quan es van acollir 1.051.913 turistes. La xifra és un 12,8% més alta que el mateix període de 2019 (1.362.327). Les pernoctacions van augmentar un 18,7% respecte a un any enrere, fins als 3.692.939, i un 15,5% en comparació amb el febrer de 2019 (3.196.073). Pel que fa a l’Índex de Preus Hotelers en el tercer mes de l’any van pujar un 6,4%, fins als 116,75 euros, segons ACN.

L’estada mitjana dels clients als hotels de Catalunya va ser de 2,4 dies, lleument per sota dels 2,41 del març de 2023, però per sobre dels 2,35 registrats el 2019. El grau d’ocupació per places va ser del 52,29%, lleugerament per sobre d’un any enrere (51,75%).

