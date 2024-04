«Èxit rotund» d’ofertes i participants en la 25a edició del Fòrum Industrial

«Un èxit rotund», així defineix el director tècnic del Patronat de l’Escola Politècnica, Gerard Lechuga, la 25a edició del Fòrum Industrial que es va celebrar aquest dimecres al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona.

La jornada va comptar amb la participació de 77 estands, la xifra més alta mai registrada, amb empreses del territori i institucions lligades a l’enginyeria o l’arquitectura. A més, a primera hora de la tarda ja s’oferien fins a 250 vacants de pràctiques i feina de 130 empreses. Aquestes es van començar a oferir a través d’una borsa de treball online el passat 11 d’abril i romandrà oberta fins a finals de juny. «Si ja hem assolit aquestes xifres molt probablement superarem les 400 que hi va haver en el període de l’estiu de l’any passat», afirmava Lechuga.

25a edició del Fòrum Industrial / Marc Martí

El Fòrum Industrial -organitzat per l’Associació d’Estudiants en Enginyeria Industrial i el Patronat de l’Escola Politècnica de la UdG- té com a objectiu facilitar el contacte entre estudiants de la Universitat de Girona i les empreses. Tot i que l’esdeveniment central va tenir lloc aquest dimecres, el Fòrum Industrial va arrencar fa uns dies amb les jornades d’orientació que van facilitar i reactivar el contacte previ amb 25 empreses participants en els diferents àmbits: industrial, arquitectura, informàtic i agroalimentari.

De fet, Gerard Lechuga explicava que molts estudiants ja assitien a la jornada amb entrevistes programades amb algunes companyies. «Hi haurà empreses que sortiran amb dos o tres candidats tancats», va afirmar.

Pràctiques i llocs de feina

«Estem cercant perfils per unes possibles pràctiques o enginyers júniors que puguin ser Project Managers», relatava Hèctor Valenzuela, director de recursos humans de la companyia. Segons Valenzuela, a la jornada hi havia «molts perfils que ens interessen captar», però alhora aquesta també servia per «fer sinergies amb altres empreses, captar clients i veure quin perfil s’interessen les empreses i que és el que busquen els candidats».

Per la seva banda, Albert Riera, responsable del departament de màrqueting de Hohner Automation, empresa de Breda que es dedica a la fabricació de sensors industrials, explicava que el seu objectiu era «donar-nos a conèixer, atreure talent i que vinguin a la nostra empresa». «Necessitem sempre talent nou» , va afegir.

25a edició del Fòrum Industrial / Marc Martí

Intercanvi d’oportunitats

Tot plegat, suposa un ventall d’oportunitats tant per les empreses, per trobar talent, com pels estudiants, amb les diverses ofertes. Bernat Comas, estudiant de quart any d’enginyeria informàtica, va assistir al Fòrum Industrial per tercer any consecutiu. «Estic buscant pràctiques, feina per aquest estiu, ja que la meva idea és estudiar un màster a l’estranger l’any que ve», va detallar. En una de les seves visites a la jornada ja va aconseguir tancar unes pràctiques. «Vinc a veure que trobo. A buscar, preguntar i veure que em pot interessar», va explicar.

En aquesta línia, Paula Planes, estudiant d’innovació i seguretat alimentària, va assistir al fòrum per buscar una companyia per fer pràctiques. «Coneixem empreses que no sabíem que existien», va dir. «Hem vist diverses coses que ens poden encaixar», va afegir.

Amb ella estava Ingrid Pascual, també estudiant d’innovació i seguretat alimentària. Pascual esperava trobar una empresa on poder fer pràctiques l’any que ve, «si puc amb la intenció que l’empresa se’m quedi», va exposar.

