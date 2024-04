Vols emancipar-te i t'encanten els entorns rurals?

Els preus dels habitatges fa anys que van pujar estrepitosament. Poder accedir a un lloguer digne, és quasi impossible a Espanya. De vegades, surt més a compte comprar-te un pis o una casa i la quota mensual sol ser més econòmica. Aquesta crua realitat fa que cada vegada hi hagi més joves que no es puguin emancipar i hagin de viure amb els pares tot i tenir 30 anys o més; privant-se de la llibertat que els pertocaria i la responsabilitat i a més, obligant els pares a fer-se càrrec d'ells quan ja no els tocaria per edat. Tot i que, la feina està com està, els sous també i si no vius en parella o amb amics, sovint sol ser difícil poder independitzar-se dels pares. En aquest article t'explicaré com el Govern, les diputacions i les comunitats autònomes ofereixen ajudes econòmiques per independitzar-se si tens entre 18 i 36 anys.

VI Pla Provincial de la Joventut

Aquest projecte té com a objectiu ajudar a joves d'entre 18 i 36 anys a independitzar-se. Tot i que, hi ha certes restriccions. Amb això em refereixo que aquestes ajudes van destinades per aquest sector de població, sempre que accedeixen a viure en una de les poblacions rurals que tenen en "oferta".

Quan parlem de poblacions rurals en "oferta", són poblacions on la població ha envellit i fa falta gent jove, per tal de reviure el poble i que no es converteixi en un poble fantasma.

Aquest pla consta de 3 línies de subvencions, destinades, a més, a la rehabilitació de l'habitatge o construcció, al finançament per pagar una hipoteca i a ajudes per reformes de millores energètiques i d'accessibilitat.

Valladolid

Acaba de convocar una nova partida de subvencions, finançant fins a 2.900 euros en la compra o lloguer d'un habitatge, en algun dels municipis rurals que tenen designats.

El passat 17 d'abril, la Comissió de Serveis Socials i Igualtat d'Oportunitat de la Diputació de Valladolid va llançar la convocatòria per subvencions a l'Habitatge Jove 2024. Aquestes ajudes consten d'un pressupost de 521.000 euros i es dividirà en 4 línies d'acció.

1. El finançament per pagar la quota d'una hipoteca

El màxim que la diputació entregarà al nou propietari, seran entre 2.400 i 2.900 euros, sempre que el poble on vagi a comprar l'habitatge tingui menys de 2.000 habitants. L'import total equivaldrà a uns 6 mesos d'hipoteca durant aquest 2024. En el cas que la propietat sigui en zona rural, l'ajuda arribarà a pagar-se fins als 9 mesos.

2. Ajudes per pagar el lloguer

Si entren dins les edats compreses, podran rebre fins a 2.400 euros per pagar el lloguer de 6 mesos, sempre que l'habitatge sigui en un poble amb menys de 2.000 habitants. En cas que hi hagi encara menys habitants, l'ajuda augmentaria fins als 2.900 euros (9 mesos de lloguer).

El preu del lloguer no pot superar els 500 euros mensuals

3. Subvencions per fer obres de millores energètiques i d'accessibilitat

S'atorga una ajuda de 2.000 euros per reforma, conservació o millores per l'accessibilitat dels habitatges ubicats en zones de més de 2.000 habitants. Si hi ha menys de 2.000 habitants a la població, l'ajuda ascendirà a 2.500 euros. I en el cas que un familiar o el sol·licitant tingui una discapacitat igual o superior al 33%, l'import podrà arribar als 2.900 euros. Tot i que, mai podrà ser superior al 80% del cost total de les reformes.

Subvencions per rehabilitar el teu habitatge / diana.grytsku

Les condicions per accedir a aquests habitatges i a les seves ajudes

Tens fins al 31 de desembre de 2024 per presentar la sol·licitud. Recorda que el termini ja està obert. A més, només hi podran accedir els joves d'entre 18 i 36 anys de nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membre de la Unió Europea. La renda del sol·licitant, unitat familiar o convivència no pot superar, en funció del nombre d'integrants, 4 vegades l'IPREM anual, el qual està incrementat en els següents percentatges per cada membre addicional: un 20% pel primer membre, un 10% pel segon i un 55% pel tercer i tots els que vinguin després. No poden ser propietaris de cap altre habitatge Han d'estar al dia amb els pagaments dels impostos i la Seguretat Social No han de tenir deutes amb la Diputació de Valladolid

És important destacar que hi ha altres comunitats autònomes que tenen aquests plans d'acció.