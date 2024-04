Els càmpings generen un impacte econòmic de gairebé 2.500 milions anuals

El sector del càmping de Catalunya aporta un impacte econòmic de 2.467 milions d’euros anuals, segons un estudi que s’ha presentat en el marc del primer congrés organitzat per la Federació Catalana de Càmpings (FCC,) en col·laboració amb la Direcció General de Turisme i la Diputació de Barcelona, i que se celebra entre aquest dijous i divenres al Càmping Vilanova Park de Vilanova i la Geltrú.

La Costa Brava, amb més de 100 càmpings, supera les 119.000 places d’allotjament, la qual cosa suposa gairebé la meitat de l’oferta de tot Catalunya, un 44,7%.

L’informe «Càmping a Catalunya: impacte econòmic, dades rellevants i beneficis sostenibles» indica que del total de l’impacte econòmic, un 29,3% va al sector transport; un 22,6% a l’allotjament (uns 500 milions d’euros); un 17,2% a manutenció; un 21,8% a activitats; i la resta a altres despeses.

Per desgranar les dades de la rellevància econòmica del sector, s’han analitzat un total de 236 empreses de càmping de les 353 que hi ha a Catalunya que sumen 266.829 places d’allotjament i amb una oferta que s’ha anat incrementant en qualitat. Representen el 49,6% del conjunt de places d’allotjament a Catalunya. L’any 2023 un total de 4.026.771 turistes van optar pels càmpings com a modalitat d’allotjament a Catalunya, un fet que va representar un total de 19.248.700 pernoctacions, el 30% de les pernoctacions generades a Catalunya.

Piscines «en ple funcionament»

Segons la patronal del sector, les piscines dels càmpings catalans estaran «en ple funcionament» aquest estiu tot i l’episodi de sequera. El sector ha optat per «totes les estratègies possibles» com ara portar aigua de conques no afectades o instal·lar sistemes de recirculació. «Les piscines ja estan plenes, ara hem de veure com les mantenim, però treballem intensament per buscar recursos perquè sigui així: l’aigua la portarem d’on i com calgui», va assegurar Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, en una atenció als mitjans ahir amb motiu del congrés del sector, segons ACN. Gotanegra va insistir que els càmpings fa anys que milloren l’eficiència i va assegurar que des del 2004 el consum d’aigua s’ha reduït un 60%.

A més, el responsable patronal dels càmpings va fer una crida a les administracions a planificar mesures per combatre la sequera «abans d’arribar als extrems» i va retreure al Govern que opti per decisions de «darrer minut».