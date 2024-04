Sostenibilitat i eficiència, els reptes del sector del pernil

Amb l’objectiu d’analitzar les principals accions i pràctiques de sostenibilitat que estan adoptant les empreses, els operadors i els professionals del sector del pernil per ser ecoeficients, diversos agents del sector es s'han reunit aquest dijouus en una jornada celebrada a la FOEG.

L’esdeveniment l'han inaugurat Josep Solà, president de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies; i Julio Tapiador, president del Comitè Organitzador del XII Congrés Mundial del Pernil, que tindrà lloc del 5 al 7 de juny a Zafra (Extremadura).

Solá ha ressaltat que en un moment en què la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental són imperatius ineludibles, «és fonamental que la indústria del pernil assumeixi el seu paper en la protecció del nostre entorn». A parer seu, a través de la implementació de pràctiques ecoeficients, és possible reduir el consum d’aigua, energia i materials, mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle i minimitzar la generació de residus, «al mateix temps que augmentem la productivitat i la rendibilitat de les nostres operacions».

Per la seva banda, Tapiador ha assenyalat que "el nostre objectiu principal és poder continuar reforçant la relació amb els professionals del sector del pernil i, per això, la nostra prioritat és millorar la seva experiència a l'hora d'obtenir la informació que busquen oferint-los un complet programa científic de ponències".

A més, durant l'acte ha tingut lloc una taula rodona titulada "Què fa el sector del pernil per ser ECOeficient?", amb presència gironina. Durant aquesta, hi han estat presents Jordi Buxeda, director Tècnic de Boadas 1880; Anna Sol, responsable de qualitat, seguretat alimentària i sostenibilitat a Argal Alimentación; i Ot Fortuny, director d'elaborats a Grupo Vallcompanys.

Els integrants de la taula han assenyalat que l'ecoeficiència és intentar que les accions que duu a terme la indústria produeixin menys impacte al medi ambient, des de la matèria prima fins al producte que arriba al consumidor. Tot i això, per als ponents encara es pot avançar en aquesta part sense menysprear la rendibilitat en la producció de pernil.

Així mateix, els ponents han recordat com l'enfocament de la sostenibilitat ha d'abastar totes les àrees i, per això el sector del pernil ha de ser proactiu amb objectius mesurables i assequibles relacionats amb el benestar animal, les persones, la seguretat i la qualitat alimentària, la innovació i gestió i ètica responsable.

Per acabar, la jornada ha comptat amb una segona taula rodona titulada "El futur del sector pernil: oportunitats i amenaces", moderada per Jacint Arnau, investigador sènior associat de l'IRTA. Per a aquesta s'ha comptat amb la participació de Jaume Planella, director d'R+D a Noel Alimentaria; Xavier Espuña, president d'Esteban Espuña; i Carles Boadas, representant de Reserva Batalle.

Els ponents han estat d'acord que Espanya elabora un producte de màxima qualitat a un preu competitiu i que cal posar en valor la feina del producte que s'està comercialitzant avui dia. Així mateix, els participants han assenyalat la necessitat de col·laborar en la promoció del coneixement, que és la base del desenvolupament empresarial per al futur del sector perniler a tot el món.