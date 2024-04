Els amants dels automòbils i el motor desafien el mal temps

L’amenaça de pluja no ha impedit que aquest matí nombrosos aficionats al motor i amants dels automòbils s’apropessin a Fornells de la Selva per gaudir d’una nova edició de la Fira Expocasió, un espai ampli i divers on trobar vehicles a bon preu, que estarà obert al públic fins demà.

Cotxes d’ocasió, KM 0, gerència, gasolina, dièsel, híbrids, models elèctrics... el ventall és ampli, tot i que la majoria de gent que aquest matí s’apropava al recinte estava bastant indecisa, tal com corroboraven els expositors, que lamentaven que el mal temps havia minvat una mica les expectatives de venda. El perfil majoritari dels visitants era els que miraven les novetats de prop i les comparaven més lliurement que en els concessionaris. Com era el cas d’un matrimoni que venia de Terrassa, tots dos s’acabaven de jubilar i buscaven un cotxe de l’estil SUV, perquè sempre havien tingut vehicles més petits. «Ens ve de gust sentir-nos més segurs i còmodes, en aquesta fira hi ha molta diversitat però potser el preu no s’acaba d’ajustar a les nostres expectatives», manifestaven.

I és que trobar un vehicle bé de preu era el principal objectiu dels compradors. «M’acabo de treure el carnet de conduir i busco un cotxe petit i pràctic de segona mà, però per menys de 10.000 euros és molt difícil trobar-ne», lamentava una estudiant de Banyoles. L’acompanyava la seva mare, que manifestava que els cotxes de segona mà s’havien encarit molt en els últims anys.

Els comercials també coincidien el fet que el preu era el primer requisit de la majoria de compradors. «És cert que s’han apujat, com tots els productes en general, i també hi ha un augment d’interessos que s’hade tenir en compte, però tot i així estem bastant satisfets de les vendes en general, la gent necessita renovar els seus vehicles i ara també es mira molt que compleixin amb els requisits mediambientals», matisava un venedor de Toyota, que copsava més interès pels cotxes híbrids.

Una parella de mitjana edat de Girona admetia certa preocupació perquè el seu cotxe segurament ja no podrà circular a la ciutat quan entri en funcionament la zona de baixes emissions. «Estem començant a mirar cotxes i pel preu segurament ens decantarem per gasolina».

«Els vehicles de benzina continuen sent els més sol·licitats; en aquest tipus de fires si veus un cotxe que t’encaixa no t’ho pots pensar massa; ens ha passat que ahir va venir gent interessada per algun cotxe concret i avui quan han tornat ja l’havíem venut», explicava un comercial de Hyundai

Passió per camperitzar

Tot i que els cotxes són els vehicles més demanats, a la fira també s’hi pot trobar una gran varietat de furgonetes industrials, motos, autocaravanes i campers, sent aquesta darrera opció una de les que està generant més interès, sobretot entre els joves. «Des de fa un parell d’anys que hi ha més sortida en la venda de furgonetes per aquest motiu, és una manera de viatjar estalviant diners», explicava una comercial del concessionari M10 selection.

Afegia que en el cas de les furgonetes també es prioritza molt el preu tot i que, en aquest cas, també es té molt en compte la capacitat, ja que molts dels beneficiaris són industrials. «Les que es venen més continuen sent les de dièsel; d’aquesta manera s’estalvia més perquè es fan molts quilòmetres; veurem què passa a la llarga».

El mercat d’ocasió va generar l’any passat més de 700 milions d’euros a les comarques gironines, amb més de 34.000 operacions de compravenda de turismes d’ocasió, un 0,8% més que el 2022, segons dades de la patronal Faconauto.

