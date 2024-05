El BBVA ofereix al Sabadell una prima del 30% per acció i garanteix el seu "compromís total amb Catalunya"

El BBVA ofereix una acció de nova emissió del banc per 4,83 de les del Banc Sabadell si tira endavant la fusió entre les dues entitats, el que suposaria una prima del 30% respecte al valor de tancament del 29 d’abril. Així consta en la carta que el BBVA ha enviat al Sabadell, i que l’entitat basca ha fet pública aquest dimecres defensant que la proposta és “molt atractiva per als accionistes”. El BBVA també ofereix al banc català tres seients al seu consell d’administració -un d’ells amb la vicepresidència- i proposa tenir una doble seu corporativa, mantenint la seu de Sant Cugat i el “compromís total amb Catalunya”. El banc diu que mantindria la marca Sabadell amb la del BBVA a les zones on pugui tenir “un interès comercial rellevant”.

“La nova entitat es convertiria en una de les més grans i més sòlides a Europa, amb uns actius totals per sobre del bilió d’euros i més de 100 milions de clients al món”, afirma el BBVA. A més, considera que es convertiria “en el primer banc per capitalització borsàtil de la Zona Euro”.

Segons el BBVA, les dues entitats tenen un “encaix estratègic” i “complementarietat”. “La presència de Banc Sabadell al Regne Unit se sumaria a l’escala global del BBVA i el seu lideratge a Mèxic, Turquia i l’Amèrica del Sud”, afirma el banc.

En concret, el BBVA estima que s’amplificaria la capacitat de la nova entitat de facilitar crèdit fins als 5.000 milions d’euros addicionals a l’any, i el nou banc seria “més fort i rendible”.

Segons el BBVA, la nova entitat que sorgís de l’eventual fusió “intensificaria el seu suport al teixit empresarial, cultural, científic i social de Catalunya a través de l’activitat bancària i de les respectives fundacions”.

La nova entitat tindria “doble seu corporativa a Espanya”, una d’elles la del Banc Sabadell a Sant Cugat, i “reforçaria el paper de Barcelona com a ‘hub’ europeu per a les empreses més innovadores i disruptives del món”.

Pel que fa a la integració, el BBVA es compromet a “preservar el millor talent i la cultura d’ambdues entitats”, formant un comitè d’integració amb representants de les dues empreses i evitant “mesures traumàtiques o que afectin singularment als treballadors”.

En aquest sentit, i en referència als òrgans socials, es proposa “la integració al consell d’administració, com a consellers no executius, de tres membres de l’actual consell d’administració del Banc Sabadell, escollits de mutu acord i amb un d’ells ocupant una vicepresidència”.