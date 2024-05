"Cal ser valents i apostar per una reducció de la jornada laboral"

Sota el lema "Per la plena ocupació: reduir jornada, millorar salaris", al voltant d'un miler de persones s'han concentrat aquest dimecres als carrers de Girona en la mobilització convocada per CCOO i UGT per l'1 de maig.

"Més salaris, menys jornada", "treball digne per tothom" o "catalana o estrangera la mateixa classe obrera" han estat alguns dels càntics que s'han pogut escoltar per part dels manifestants durant la concentració, que ha arrencat a la plaça Independència, passant per Jaume I, i ha acabat a la plaça del Vi.

Allà, els representants dels sindicats majoritaris s'han dirigit a tots els participants de la marxa. Els sindicats denuncien que l'empresariat faci negoci a través de la "vida dels treballadors". "Hem de rebre la part de la plusvàlua que generem amb la nostra participació", ha reclamat el secretari general de la UGT a les comarques gironines, Maxi Rica.

Per la seva banda, la secretària general de CCOO a les comarques gironines, Belén López, ha assegurat durant la seva intervenció que "cal ser valents i apostar per una reducció legal de la jornada laboral". "Millorarà la productivitat i augmentarà els llocs de treball", ha afegit.

Les eleccions, a tocar

Les eleccions a Catalunya i a Europa també han estat protagonistes durant la jornada. Amb els comicis a la cantonada, els sindicats han demanat als partits polítics d'esquerres que es tinguin en compte les necessitats dels treballadors. "Cal reforçar el sistema públic, la sanitat i l'educació", ha dit Rica.

Els sindicats també han aprofitat per demanar a la ciutadania que "participi massivament" en les eleccions del proper 12 de maig per "donar suport a les forces progressistes".