"Hem de treballar menys i cobrar més"

El líder de l'UGT a Catalunya, Camil Ros, ha reivindicat avançar cap a una reducció de la jornada laboral, amb l'assoliment de les 37,5 hores com a primer pas. En declaracions abans de la manifestació de l'1 de maig, ha afegit que l'altra gran lluita és la de pujar salaris i millorar les condicions laborals. "Hem de treballar millor, menys i cobrar més", ha resumit. Ros ha assegurat que la jornada de 37,5 no és la fi sinó un pas i ha situat en l'horitzó un segon pas per arribar a la jornada de 32 hores i, posteriorment, la setmana laboral de quatre dies. D'altra banda, s'ha oposat a la fusió entre el BBVA i el Banc Sabadell afirmant que "no hi ha motiu de crisi econòmica" que la justifiqui i alertant que defensaran els llocs de treball.

Ros ha afirmat que aquest 1 de maig ha de servir per demostrar que el sindicalisme "és útil". Ho ha dit posant sobre la taula les millores aconseguides els darrers anys com l'increment del salari mínim per sobre dels mil euros, la revalorització de les pensions o els acords sobre la reforma laboral.

En aquest sentit, ha contraposat els discursos "del tot o el res" al "camí gradual" per aconseguir aquestes millores. Per això, ha dit que un cop assolit l'acord per la reforma laboral i havent superat, segons ha manifestat, el debat de la llei d'amnistia, toca "posar a la pràctica" la reducció de la jornada laboral. Ha rebutjat els discursos que afirmen que aquesta reducció és impossible i ha posat com a exemple l'increment del salari mínim. Sí ha defensat que per assolir aquesta fita fa falta "gradualitat".

Sobre les condicions de treball, Ros ha valorat que la Intel·ligència Artificial (IA) i les noves tecnologies han de permetre treballar amb millor qualitat i no ser una eina de destrucció de llocs de treball i precarització. De fet, ha considerat que aquestes tecnològiques poden ser un aliat per reduir la jornada laboral.

Per últim, ha manifestat que l'altra fita a aconseguir és l'increment dels sous, cosa que ha reconegut que "no agrada" a les patronals però que és necessària.

No deixar-se portar pels "cants de sirena" de l'exrema dreta el 12-M

Ros ha aprofitat la manifestació per enviar un missatge de mobilització davant les eleccions catalanes del 12-M però també les europees del 9 de juny. Sobre les primeres, ha demanat els catalans que no es deixin portar pels "cants de sirena" de l'extrema dreta. "L'extrema dreta sigui catalana o espanyola és extrema dreta", ha declarat. El líder sindical ha demanat omplir les urnes de vots "de progrés" i ha demanat al govern que surti dels comicis que apliqui el salari mínim en totes les contractacions públiques, així com que reverteixi totes les retallades que encara quedin vigents.

Pel que fa a les europees, ha alertat del perill que l'extrema dreta i la dreta governin i el que això suposaria per a les polítiques progressistes.

En contra de la fusió bancària

D'altra banda, Ros s'ha mostrat en contra de la fusió entre el BBVA i el Banc Sabadell. En aquest sentit, ha dit que aqueta unificació no s'explicaria per una situació de crisi econòmica i ha criticat que les entitats financeres estan tenint uns beneficis "milionaris" i volen impulsar aquests processos "per tenir un monopoli encara més potent". Per això, ha dit que calen regulacions que impedeixin aquestes situacions. A més, ha assegurat que UGT vetllarà i defensarà els llocs de treball.