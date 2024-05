La producció mundial de carn caurà un 1% aquest any

Segons les previsions del Departament d'Agricultura dels Estats Units (USDA), la producció mundial de carn de porcí registrarà aquest any una caiguda de l'1% respecte el 2023, fins als 115,6 milions de tones. Aquesta evolució es deu a la disminució de la producció del país capdavantter, la Xina (-3%; 55,9 milions de tones), que anul·larà l'increment previst a la Unió Europea, els Estats Units i el Brasil.

A la UE s'espera un increment del 2% (fins a 21,15 milions de tones) per la millora dels preus dels garrins i les canals, que van animar els ramaders a recuperar la cabanya a finals del 2023. Com que els ramaders se segueixen beneficiant d'uns costos de producció més baixos, la producció del Brasil creixerà un 4%, fins als 4,6 milions de tones. Les exportacions mundials augmentaran lleugerament, tot i que les importacions xineses se situaran, per segon any consecutiu, per sota dels 2 milions de tones (1,87 milions).

D'altra banda, les xifres mundials d'oferta i de demanda de carn de boví previstes per a aquest any no presenten grans canvis respecte el 2023. L'USDA destaca una disminució de les importacions per part de la Xina del 4%. Pel que fa a la carn de pollastre, apunta a un increment de la producció mundial de gairebé un 1% per l'augment esperat al Brasil, els Estats Units, Egipte, Mèxic i l'Argentina. La producció del Brasil, primer productor mundial, creixerà un 1% respecte al 2023 i arribarà a un volum rècord de 15,1 milions de tones.

Per contra, la de la Xina, segon productor mundial, caurà un 6%, fins als 13,87 milions de tones, a causa de les restriccions adoptades en el marc de la lluita contra la grip aviària. En tercera posició, la UE mantindrà una producció força estable respecte l'any passat (11,11 milions de tones).

Les exportacions mundials de carn de pollastre creixeran un 2% a causa principalment de l'augment de les del Brasil (+4%; 4,97 milions de tones), que manté la posició de primer exportador mundial, seguit de lluny per la UE (1, 66 milions de tones el 2024), segons la previsió de l'USDA.