UP demana a l'Estat mesures per poder retirar fruita per a beneficència ràpidament en cas de crisi de preus en origen

Unió de Pagesos (UP) ha reclamat al Ministeri d'Agricultura mesures per poder retirar del mercat fruita dolça, i en especial de pinyol, de manera ràpida en situacions de crisi de preus en origen. Aquest mecanisme de gestió de crisis és el més utilitzat per les organitzacions de productors. El fet que es tracti d'un producte fresc, però, complica que les entitats benèfiques el puguin distribuir, cosa que no passaria si la fruita es pogués transformar en suc, com demana el sindicat agrari. UP ha fet la petició en la reunió de la Mesa sectorial de fruita dolça celebrada a Madrid, on també ha denunciat l'empitjorament de l'assegurança agrària que han patit les explotacions de fruita dolça afectades per danys climàtics els darrers anys.

Unió de Pagesos ha participat, amb Unió d'Unions, en la reunió de la Mesa sectorial de la fruita dolça, convocada pel Ministeri d'Agricultura, per analitzar amb les entitats més representatives del sector la campanya de comercialització de la fruita de llavor 2023-24 i per fer un balanç de la campanya de fruita de pinyol 2023, així com de les perspectives de cara a la campanya 2024. En concret, el sindicat ha reclamat en la reunió que el Ministeri doti legalment el sector del mecanisme del pagament en espècie a la indústria transformadora en la retirada de la fruita dolça amb destí a beneficència, perquè aquesta eina de gestió de crisi, que permet la Unió Europea, sigui útil tant per al sector organitzat com per a les entitats benèfiques.

Retirada ràpida del mercat

El sindicat defensa que el sector de la fruita dolça necessita, sobretot en el cas de la fruita de pinyol, perquè és un aliment molt perible, és poder retirar grans quantitats del mercat de manera ràpida en situacions de crisis de preus. Les entitats benèfiques no tenen capacitat per rebre i poder distribuir grans quantitats de fruita dolça en fresc, però sí que en tenen si aquesta fruita s'ha transformat en suc. Per això, demanen que el mecanisme, que fins ara només s'ha habilitat temporalment en algunes campanyes i que permet que les organitzacions de productors portin la fruita retirada a la indústria transformadora del suc per després enviar-lo a les entitats benèfiques, i que el cost de transformació es pugui pagar amb quilos de fruita, estigui sempre disponible per al sector.

A banda, el sindicat ha aprofitat l'anàlisi i balanç de la campanya per denunciar l'empitjorament de l'assegurança agrària, que, segons consideren, han patit els productors de fruita dolça afectats per les gelades del 2022 i per les pedregades d'anys anteriors i posteriors, Denuncien que s'han establert limitacions de quilos assegurables molt per sota del rendiment real de les plantacions i demanen revertir l'increment del cost de l'assegurança agrària, ja que, segons defensen, és la principal eina que té el sector per cobrir-se davant les adversitats climàtiques.