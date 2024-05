Accionistes minoritaris del Banc Sabadell fan una crida a "resistir i no vendre" al BBVA

Els accionistes minoritaris del col·lectiu NEM Sabadell fan una crida a "resistir i no vendre" en el marc de l'opa hostil de BBVA. En un comunicat, manifesten que coincideixen amb les raons manifestades pel president del Banc Sabadell, Josep Oliu, i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que rebutgen l'absorció. Argumenten que el Sabadell està en un dels millors moments de la seva història i no passa per "cap problema"; que fonts financeres creuen que té un "potencial molt gran" i que pot seguir en solitari; que es reduiria la competència en el sector i que suposaria una retallada de la plantilla, entre altres.

En el comunicat, NEM defensa que s'ha de preservar l'Obra Social de l'antiga CAM, actualment Fundació Mediterrani. Proposa que el volum dels dipòsits valencians es fixin a la comunitat Valenciana i a la comunitat Murciana i no en inversions de fora a aquests territoris.

Per totes aquestes raons, el col·lectiu d'accionistes fa una crida als accionistes valencians i murcians a mantenir el Banc Sabadell "independent" i que no sigui "absorbit" pel BBVA.