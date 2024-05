Una pizzeria gironina, entre les 50 millors d'Europa

La pizzeria Gasparic de Santa Pau, a càrrec d'Eloi Torrent, s'ha alçat aquest dilluns amb la 38a posició de la llista 50 Top Pizza Europa 2024, la guia més influent del món de la pizza.

Eloi Torrent, de la pizzeria Gasparic, amb els guardons. / @eloitorrentp

En una gala celebrada aquesta dilluns a la tarda a Madrid, la pizzeria londinenca Napoli on the Road de Michele Pascarella s'ha convertit en la millor pizzeria d'Europa d'aquest 2024. En aquest llistat -el més influent del món de la pizza- hi ha un total de set establiments espanyols.

Eloi Torrent, amb l'equip de la pizzeria Gasparic. / 50 Top PIzza

Durant la cerimònia, a la qual han acudit tots els professionals premiats, s'han lliurat altres reconeixements especials. Precisament, la pizzeria Gaspaaaric s'ha endut una d'aquestes mencions. Ha guanyat el premi 'One to Watch 2024' (el negoci per tenir en compte).

El país millor representat a la guia és Espanya, amb 39 pizzeries, seguit de França, amb 21, i Alemanya, amb 17. Aquesta llista no inclou negocis d'Itàlia, tot i que la majoria dels 'pizzaiolos' que regenten les pizzeries són d'aquell país, on compten amb la seva pròpia llista.

Les 20 primeres pizzeries de la llista 50 Top Pizza Europa entren automàticament en la classificació de les 100 Millors Pizzeries del Món, que la seva gala per donar-les a conèixer se celebrarà el proper 10 de setembre al Teatre Mercadante de la ciutat italiana de Nàpols. L'altra cita, amb 50 Top Pizza, tindrà lloc el 25 de juny a Nova York, on s'anunciaran les millors pizzeries d'Estats Units 2024.

Classificació completa de 50 Top Pizza Europa 2024