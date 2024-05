El sector de la papereria demana la reducció de l'IVA del material escolar

La primera Associació del Sector de la Papereria a nivell estatal ha arrencat aquest dilluns la seva activitat amb el principal propòsit de defensar les necessitats del sector i promocionar els seus serveis. L'associació està liderada per Josep Buixeda, General Manager Iberia, North & South America de la gironina Hamelin Brands S.L.U.

A dia d'avui conformen l'entitat un total de 13 empreses, encara que "l'objectiu és arribar a les 20 abans d'estiu del 2024", segons ha avançat el president de l'Associació, Josep Buixeda. Les companyies que la constitueixen, que arriben a un volum de negoci de més de 500 milions d'euros, són: Abacus, Hamelin Brands S.L.U (Oxford & Pelikan), STABILO International, Carioca, Folder Papereries, UHU Coles, Bureau Vallée, Disnak, Grafoplàs del Nord-oest, Distrisantigago Papereria, Avante PL7, Mitsubishi Pencil Espanya, Lamela Logistica - Scribere & Discere.

El propòsit principal de l'associació, que ha estat assessorada per BDO Advocats, és la lluita per una papereria més accessible a través de "la reducció de l'IVA del material escolar, un bàsic per facilitar l'accés de tots els infants a aquests recursos i fomentar l'aprenentatge", segons ha apuntat Buixeda.

No obstant això, l'agrupació té altres línies d'acció principals, com ara la promoció del món analògic, de les arts, la creativitat o el paper, i el creixement i defensa del sector mitjançant l'obtenció de subvencions, exportacions o altres dinàmiques dins del teixit industrial. En relació amb això, Buixeda ha revelat els que seran els seus propers moviments: captació de socis, llançament de la web i selecció de gerent, per poder donar pas a futures accions com a organització de congressos -planejats ja per al proper octubre de 2025- o la creació d'un informe anual del sector de la papereria, entre d'altres.

A més, l'associació té pendent també la ubicació definitiva de la seu, que s'estudia entre Barcelona i Madrid. A dia d'avui s'estableixen de forma provisional a la Ciutat Comtal, encara que l'emplaçament definitiu encara no és determinat.