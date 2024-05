Els treballadors de la Nestlé a Girona desconvoquen la vaga després d'aconseguir millores al conveni

Els treballadors de la fàbrica Nestlé de Girona han desconvocat la vaga parcial després d'aconseguir millores al conveni. Les aturades, que afectaven les dues primeres hores de cada torn, s'havien de fer aquest dimarts. Durant els darrers dies, però, multinacional i sindicats han acordat diferents punts que milloren el conveni, i que el 80% de la plantilla ha avalat en referèndum. Entre aquests, s'hi inclou una oferta de revisió salarial del 3% per a aquest any i el 2025, una reducció de quatre dies de jornada anual també per al mateix període i un increment salarial per a les categories de tècnics i administratius, en els nivells més baixos, de fins a 9.000 euros anuals. A banda, la plantilla de més edat també tindrà més vacances.

El conveni col·lectiu de la fàbrica Nestlé a Girona feia més d'un any que s'estava negociant (en concret, des del març del 2023). Per exigir a la multinacional que el desbloquegés, ja que les converses estaven encallades, el comitè d'empresa havia convocat una vaga parcial que afectava tota la plantilla, amb aturades de dues hores a l'inici de cada torn.

Gairebé in extremis, però, aquest dilluns la protesta s'ha desconvocat. Les dues parts han arribat a acords, que s'han sotmès a referèndum, i que han avalat el 79,74% dels treballadors.

En total, les millores que comitè i treballadors han pactat afecten 25 punts del conveni col·lectiu de la fàbrica. Pel que fa sous, l'oferta de revisió salarial s'ha fixat en el 3% per a aquest any i el vinent. A més, s'ha inclòs una clàusula de revisió de l'IPC, que suposa que durant el període de vigència del conveni es garantirà fins a un màxim d'increment de sou de fins al 13% (sense caràcter retroactiu).

A més, Nestlé també ha ofert millorar els salaris dels tècnics i administratius, en els nivells més baixos, amb un augment de fins a 9.000 euros anuals.

Les millores pactades, a banda dels sous, també s'estenen a jornades laborals i vacances. Per una banda, durant la vigència del conveni s'ha pactat que els treballadors tindran quatre dies menys de jornada laboral a l'any (tant aquest any com el vinent). A més, es milloren els dies de vacances per edat. Per als treballadors de 59 anys se'ls incrementen en sis dies addicionals; i per als de 60, a set.