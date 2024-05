Brussel·les reconeix que els agricultors i els ramaders s'enfronten a moltes incerteses

Segons es recull en l'últim informe publicat per la Comissió Europea sobre perspectives a curt termini per als mercats agrícoles de la UE, els agricultors i ramaders s'enfronten a moltes incerteses, com els impredictibles fenòmens meteorològics extrems, els conflictes geopolítics que exerceixen pressió sobre els mercats agrícoles i factors econòmics com els tipus d'interès encara elevats, l'augment dels costos laborals i els costos dels insums, que es mantenen molt per sobre dels nivells anteriors a la COVID, malgrat una tendència recent a la baixa per a alguns.

L'índex de preus a l'agricultor de la UE va disminuir en comparació del nivell del 2022, però aquesta reducció encara no s'ha transmès completament als preus dels aliments per als processadors i els consumidors, cosa que potencialment podria oferir un alleugeriment més gran als consumidors i augmentar la demanda d’aliments. Si bé l'índex de preus al consumidor dels aliments de la UE s'ha estabilitzat des del març del 2023, ha augmentat de mitjana un 43% en comparació del 2015. A certs països de la UE, l'augment ha estat més significatiu, com a Polònia (+65%) o Lituània (+69%).

El desafiament de la humitat

D'altra banda, les condicions meteorològiques són bones en general per a la majoria dels cultius i pastures d'hivern, però la humitat podria ser un desafiament per a algunes parts del nord-oest de la UE. Tenint en compte la imprevisibilitat dels fenòmens meteorològics extrems i els canvis abruptes observats el darrer any, els senyals actuals s'han de tractar amb cautela.

Per a aquest any es preveu que la producció de cereals de la UE el 2024/25 augmentarà, que la producció d'oli d'oliva es recuperarà lleugerament, el consum de vi continuarà la tendència a la baixa, les condicions climàtiques adverses afectaran negativament la producció de fruita (pomes i taronges) i es preveu que els lliuraments de llet a la UE es mantinguin relativament estables el 2024. En general el sector ramader està experimentant canvis estructurals, impulsats principalment per un canvi en les preferències dels consumidors.