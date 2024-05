Els mercats es reivindiquen com una opció econòmica

El mercat municipal de Salt ha estat aquest divendres l’escenari de la presentació de la setena edició de la Setmana Internacional dels Mercats a les comarques gironines, en el marc de la campanya internacional «Love Your Local Market» (’Estimo el meu mercat’). Enguany es posa èmfasi en la compatibilitat de trobar productes de proximitat de gran qualitat a uns preus a l’abast de tothom en els mercats de la Xarxa de Mercats Sedentaris de Girona (XMSG).

Fins al diumenge 2 de juny, s’han programat una vintena de propostes en aquests espais que tenen com a objectiu demostrar que és possible fer-hi una cistella de la compra de proximitat, equilibrada i saludable sense que el cost s’enfili. D’aquí que el lema sigui «El mercat per a totes les butxaques».

Acte de presentació al mercat municipal de Salt de la setena Setmana Internacional dels Mercats. / Eddy Kelele

L’acte ha comptat amb la participació de la diputada de Girona Excel·lent i Mercats de la Diputació de Girona, Vanessa Peiró; la regidora de Desenvolupament Local de Salt, Núria Heras, i el president del mercat municipal de Salt, Quim Vicens. En la seva intervenció, la diputada Vanessa Peiró ha assegurat que «a la Diputació de Girona treballem en xarxa amb els mercats per promoure i potenciar els productes de quilòmetre zero, creant sinergies amb els productors locals i donant valor a tots els seus productes. El nostre objectiu principal és estimular una economia circular i sostenible, amb hàbits més saludables».

Per la seva banda, la regidora de Desenvolupament Local de Salt, Núria Heras, ha destacat la necessitat de campanyes com «Estimo el meu mercat» perquè «hem d’aconseguir tornar a agafar el cabàs i tornar a la tradició d’anar a comprar al mercat». «Al mercat, hi comprem, però hi fem moltes coses més. El mercat és un punt de trobada, de relació, i això ajuda a la cohesió social dels municipis. També és economia de proximitat, de compra propera i de consum sostenible», ha afegit.

Acte de presentació al mercat municipal de Salt de la setena Setmana Internacional dels Mercats. / Eddy Kelele

«Campanyes com aquesta són molt positives perquè ajuden a conscienciar de l’esforç i la feina que hi ha al darrere del producte fresc, de proximitat. I contribueixen a trencar el mite que anar al mercat a comprar és car», ha afirmat el president del Mercat de Salt, Quim Vicens.

Després dels parlaments institucionals, el cuiner Albert Requena ha dirigit un taller de cuina que va consistir en un recorregut per les parades del mercat, amb l'objectiu de reconèixer i apreciar els productes frescos els productes frescos que s’hi venen, els quals, posteriorment, s'han elaborat a l’aula de cuina. Les receptes es van inspirar en les propostes econòmiques que ofereix en el seu número de primavera la revista Milfulls, que edita trimestralment la Diputació de Girona i que es reparteix en els diferents mercats coberts de la demarcació.

Activitats per a tot el territori

Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Girona, que hi participa activament, conjuntament amb els mercats de Girona, Lloret de Mar, Olot, Palafrugell, Palamós, Portbou, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols, els nou integrants de la XMSG. En aquesta edició, Lloret de Mar no acull cap activitat perquè està en obres.

Aquesta campanya internacional va néixer el 2011 al Regne Unit. L’esdeveniment ha anat creixent progressivament fins a comptar en l’actualitat amb més de 4.000 mercats de 19 països d’arreu del món. Els mercats de la XMSG i la Diputació de Girona s’hi van afegir l’any 2018 amb la voluntat de «reivindicar els mercats com a àgora dels pobles i ciutats i convertir aquest espai en un punt de trobada i relació per a la ciutadania». n