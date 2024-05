L’AENTEG obre una nova edició dels Premis E-TECH

L'AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona), patronal del sector tecnològic de les comarques gironines, dóna, la mitjanit d'aquest dissabte dia 18, el tret de sortida a una nova edició dels Premis E-TECH (la divuitena) que, com cada any, reconeixeran els millors projectes, iniciatives, organitzacions i persones individuals dins l'àmbit de les noves tecnologies.

Per a l'edició d'enguany, des de l'AENTEG afirmen que prometen novetats, tant pel que fa a la gala d'entrega, que se celebrarà el dilluns 11 de novembre a l'Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona, com per a la resta de dinàmiques dels mateixos guardons.

Així, enguany s'han renovat les categories, afegint-ne dues, i retocant el nom de dues més. A falta de confirmar els patrocinadors, les categories de la present edició queden de la següent manera:

Premi E-TECH a la reducció de l'empremta de carboni

Premi E-TECH a la transformació digital

Premi E-TECH a la millor iniciativa en l'administració local

Premi E-TECH a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC

Premi E-TECH a la millor campanya de màrqueting digital

Premi E-TECH internacional

Premi E-TECH a la trajectòria de l'empresa TIC

Premi E-TECH al projecte tecnològic emergent

Premi E-TECH al millor CIO

Premi al Referent E-TECH

Una altra novetat és la simplificació i l'agilització del procés d'inscripció: tan sols caldrà omplir un formulari "molt senzill" i, a més, es podran suggerir noms de terceres parts, les quals seran consultades des de l'AENTEG si volen presentar-se a la categoria o categories indicades.