"La pandèmia ens va donar un període de recolliment i de reflexió"

Pere Padrosa Pierre, de 58 anys, accionista i president del Grup Padrosa, que acaba de celebrar el seu centenari, i el seu fill, Pere Padrosa Sayeras, de 29 anys, cap de l'àrea de desenvolupament corporatiu i empresarial del mateix grup, van participar en una nova conversa del cicle "Nissagues empresarials", que té com a escenari la sala d'actes de la Cambra de Comerç de Girona. En un diàleg amb Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona, pare i fill van explicar les seves experiències en aquest grup empresarial dedicat al sector dels transports i es van centrar en l'evolució del negoci i en com s'ha anat adaptant a les noves tendències i les innovacions tecnologies.

Padrosa Pierre va explicar que el seu pare, Pere Padrosa Puignau, que aquest any farà els 90 anys, no havia pogut participar al col·loqui per una lleu indisposició, però li va demanar, amb to irònic, que no ho expliqués així, sinó que digués que algú s'havia de quedar vigilant el negoci. L'anècdota explica el tarannà i la dedicació absoluta d'un home que amb 17 anys es va incorporar a l'empresa creada pel seu pare, Pere Padrosa Simon, el 1923. Padrosa Puignau va començar la gran expansió de l'empresa a partir dels anys 60, creant empreses com Transpool, Transpadsa o Intereuropa de Transportes. Més endavant va passar el lideratge de l'empresa als seu fill, el qual, al seu torn, ha incorporat també al seu descendent a l'empresa.

Pere Padrosa Pierre i Pere Padrosa Sayeras, del Grup Padrosa, participen al cicle Nissagues empresarials / Cambra de comerç de girona

"És divertit veure parlar avi i net, perquè tots dos tenen un caràcter fort i no afluixen cap dels dos", va confessar Padrosa Pierre, que va voler parlar també del besavi: "Ja va néixer amb una mentalitat de servei al client perquè veia clar que això ens donaria un avantatge competitiu, i aquest ha estat fins avui l'ADN de l'empresa".

Padrosa Sayeras va explicar que als 14 anys va començar a anar al taller i que després va fer uns anys de copilot als camions, però que va voler formar-se a Barcelona, a Suïssa i a Londres i viure experiències al marge de l'empresa familiar. La Covid va precipitar un retorn a l'empresa que segurament hagués trigat més en altres circumstàncies. "La Covid, que per sort no ens va tocar com a malaltia, ens va donar un període de recolliment i de reflexió que ens va ser molt beneficiós i vam entendre que la unió era el millor camí", va explicar Padrosa Pierre. El seu fill va signar el contracte amb l'empresa familiar l'endemà del confinament. "Jo li vaig dir que era per tenir un paper pel tema de la mobilitat", va dir Padrosa Sayeras, però la veritat és que es va implicar a fons, es va convertir en la quarta generació de l'empresa i va tenir via lliure per treballar en els àmbits que més l'atreien: els avenços tecnològics, l'emprenedoria i les startups.

El grup Padrosa ha editat un llibre commemoratiu amb motiu del seu centenari, ha rebut el guardó de la Cambra de Comerç de Girona i ara encara "el seu segon centenari", com els agrada dir, focalitzats en el desenvolupament d'una plataforma europea d'àrees d'estacionament segures per a vehicles pesants. L'ambiciós projecte té com a primer objectiu la construcció de 17 aparcaments a sis països europeus amb una inversió d'uns 240 milions d'euros.

Jaume Fàbrega va explicar que "Nissagues empresarials" vol "explorar l'expertesa de les antigues i les noves generacions, així com les seves influències i relacions mútues". També va recordar que el recull d'aportacions del cicle es convertirà en una publicació que pugui explicar "els èxits de les empreses gironines, la seva evolució, els processos de canvi i la transmissió dels llegats i els valors entre generacions".

En la segona sessió del cicle hi van assistir una trentena de representants de diverses generacions de vint empreses familiars gironines, principalment del sector dels transports i serveis, en un format íntim, que propicia les confessions i la sinceritat dels participants. Està prevista una nova sessió durant el mes de juny.