La collita de préssec baixarà un 4% a Catalunya per la sequera a Girona i Barcelona

Les altes temperatures i la falta d'aigua en les zones productores de Girona i de Barcelona determinaran la collita de préssec i nectarina a Catalunya, que comença d'aquí a unes setmanes i en la qual es preveu un descens de producció del 4%. El sector, no obstant això, afronta la nova campanya amb optimisme per la bona qualitat i calibre òptim que presenta la fruita. El director general d'Afrucat, la patronal catalana de la fruita, Manel Simon, ha reconegut aquest dilluns que l'estrès hídric que van patir els arbres l'any passat ha afectat les primeres estimacions.

En tot el territori català, es preveu una collita de fins a 384.840 tones d'aquestes dues fruites en totes les seves varietats, davant de les més de 399.000 tones de 2023. Segons les dades presentades per Afrucat, Lleida collirà un 4% menys de préssecs i de nectarines, Tarragona un 3% menys, Barcelona un 13% menys, i Girona entre un 9% i un 10% menys. Una de les causes del descens, tant a les comarques barcelonines com en les gironines, és la reconversió que hi ha hagut (més importants a Girona), amb l'arrencada de presseguers i la plantació de pomeres. A més, en el cas Barcelona, on moltes finques es troben en zones de secà, els episodis de sequera de la passada campanya i la seva continuació enguany han impactat negativament en les previsions.

El director general d'Empreses Agroalimentàries de la Conselleria d'Acció Climàtica, Joan Gòdia, ha subratllat "la normalitat d'aquesta campanya després de diverses temporades marcades per inclemències climatològiques que van afectar el potencial productiu". Per varietats, el préssec pla és el que reflecteix una caiguda més pronunciada, de l'11%, mentre que la nectarina presenta unes previsions molt similars a les de l'any passat.

Una campanya comercial "ordenada"

Afrucat estima que, a diferència de l'ocorregut en 2023, no es tem un solapament de collites amb zones productores com les de Múrcia, per la qual cosa preveu una "comercialització ordenada i satisfactòria". "De moment aquestes són només les primeres previsions", ha admès Simon, "i estarà per veure com es comporta la fruita durant la calor de l'estiu" i "veure si som capaços de governar les possibles plagues".

En qualsevol cas, Simon ha confirmat l'optimisme dels productors davant una "normalitat comercial" i, sobretot, davant la recuperació del sector després de les dues campanyes de gelades, en 2021 i en 2022, que van enfonsar la producció a la meitat. "Hem recuperat el potencial productiu", ha conclòs el responsable d'Afrucat.

Gòdia ha recordat així mateix que Acció Climàtica continua treballant en l'elaboració d'un estudi de costos de producció "per a donar la transparència necessària sobre la cadena productiva". En aquest sentit, la Generalitat calcula que els costos de producció abans de la seva distribució als centres comercials és de gairebé un euro per quilo, una xifra que és sensiblement superior als 70 cèntims de fa uns cinc anys.