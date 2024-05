Les exportacions gironines creixen un 3,3% en el primer trimestre de l'any

Les exportacions de les empreses de la demarcació de Girona han crescut un 3,3% en el primer trimestre de l'any, segons les dades que ha fet públiques aquest dilluns el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. Les vendes a l'exterior han suposat una facturació de 2.059, 46 milions d'euros per a les empreses gironines en els tres primers mesos de l'any. Girona és la desena província de tot l'Estat amb més exportacions, just per darrere de Tarragona. Els principals sectors són el de la carn, les màquines i aparells mecànics i productes farmacèutics.