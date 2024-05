Ryanair augmenta un 34% els beneficis i guanya 1.920 milions d'euros en el seu últim any fiscal

La companyia aèria de baix cost Ryanair ha guanyat 1.920 milions d'euros en el seu últim any fiscal, segons els resultats publicats aquest dilluns. Es tracta d'un 34% més respecte de l'exercici anterior, quan va deixar enrere les pèrdues i va guanyar 1.428 milions. L'empresa irlandesa ha comunicat que durant l'any fiscal que va acabar el passat 31 de març va registrar un increment del 9% del trànsit aeri, fins als 183,7 milions de passatgers, i va augmentar un 15% els ingressos per cadascun d'ells. La facturació es va enfilar fins als 13.440 milions, un 25% més respecte dels 10.780 de fa un any. En el comunicat, el conseller delegat de la companyia, Michael O'Leary ha demanat la Comissió Europea una "reforma urgent" de l'espai aeri europeu.

En concret, O'Leary s'ha adreçat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, per tal que "defensi el mercat únic de viatges aeris". D'aquesta manera, la companyia aèria assegura que es protegirien els sobrevols durant les vagues de controladors aeris. Ryanair ressalta que durant el 2023 a Europa hi va haver 67 dies de vagues de controladors, que van provocar "milers" de cancel·lacions de vols "evitables" en origen o destí Espanya, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit.