CCOO es presenta com a part interessada en la mort del treballador del Club Nàutic Sa Riera

CCOO de Girona ha decidit presentar-se com a part interessada en la Inspecció de treball per la mort d'un treballador en el Club Nàutic Sa Riera de Begur, en la investigació que està portant a terme l'autoritat laboral per tal esclarir els fets i responsabilitats que es puguin derivar de l'accident.

En la petició feta arribar a la Inspecció de treball, el sindicat sol·licita que s'investigui en què consistia la feina realitzada i la maniobra de busseig en apnea. Així mateix, si existia procediment o protocol d'actuació. CCOO demana també que s'investigui si s'estaven complint totes les normes de seguretat recollides en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i determinar si existia un control efectiu de la maniobra segons hauria de constar en el mateix document d'avaluació de riscos, entre d'altres.

El jove de 23 anys i veí de Begur va morir el passat 15 de maig ofegat en un accident laboral mentre col·locava una de les boies d'amarratge de vaixells a la platja de Sa Riera. El seu company, que l'esperava en l'embarcació, es va adonar que estava passant alguna cosa perquè no pujava i va demanar ajuda a diverses persones que eren en una altra embarcació a la zona. Entre tots van poder entrar a l'aigua i treure el jove, que havia quedat atrapat a la mateixa corda que subjecta la boia a 1,5 metres de profunditat.