Sabies que quan arribes a certa edat t'augmentaran la quantia de la pensió per incapacitat permanent?

Si estàs cobrant una pensió per incapacitat permanent has de saber que quan arribes a certa edat, aquesta quantia augmenta. Aquesta prestació s'ofereix a les persones treballadores que per malaltia o accident, laboral o no, no puguin tornar al seu lloc de treball de forma total o parcial. La gestió d'aquesta pensió es fa des de la Seguretat Social. En aquest article descobriràs a quina edat et pujaran la pensió i per què succeeix.

Les quatre modalitats d'incapacitat permanent

Parcial Total Absoluta Complement d'assistència de tercera persona (antiga Gran Invalidesa)

Aquestes són per a persones diagnosticades amb un grau de discapacitat igual o superior el 33%. I les quanties que se'ls abona es regeixen per una base reguladora.

Per què es produeix un augment en la pensió

Això té molt a veure amb la futura jubilació. Des de la Seguretat Social es vol aconseguir que la persona beneficiària de la dita prestació, pugui arribar a l'edat de jubilació amb una major quantia; ja que, la discapacitat que pateix, en la majoria dels casos, li impedeix treballar.

Els últims 25 anys abans de la jubilació són els que determinen la base reguladora de la dita pensió. Així doncs, si has pogut cotitzar correctament, tindràs un augment del 20% en l'import a percebre.

Aquest augment es donarà a partir dels 55 anys si tens la condició d'incapacitat permanent total; passant del 55% al 75%.

En el cas de la incapacitat absoluta i el complement d'assistència de tercera persona ja es cobra el 100% de la base reguladora.

Què cobraré amb la incapacitat permanent total aquest 2024

En aquest cas, Elma Saiz, ministra del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha revalorat la quantia de la incapacitat permanent mínima i màxima en un 3,8%, conforme la inflació; ja que, aquest 2024 no hi ha pressupostos generals de l'Estat. Això succeeix perquè es van prorrogar els anteriors.

Així doncs, la quantia mínima per incapacitat permanent total puja un 6,9%, quedant de la següent manera:

Persones amb 65 anys:

Amb cònjuge a càrrec : 14.466,20 euros anuals

: 14.466,20 euros anuals Sense cònjuge : 11.552,80 euros anuals

: 11.552,80 euros anuals Amb cònjuge no a càrrec: 10.966,20 euros anuals

Com em quedarà la pensió per incapacitat permanent? / freepik

Persones entre 60 i 64 anys:

Amb cònjuge a càrrec : 14.466,20 euros anuals

: 14.466,20 euros anuals Sense cònjuge : 10.808 euros anuals

: 10.808 euros anuals Amb cònjuge no a càrrec: 10.215,80 euros anuals

Menors de 60 anys, derivades d'una malaltia comuna:

Amb cònjuge a càrrec: 8.516,20 euros anuals

8.516,20 euros anuals Sense cònjuge : 8.516,20 euros anuals

: 8.516,20 euros anuals Amb cònjuge no a càrrec: 8.443,40 euros anuals

Per primera vegada, la quantia màxima supera els 3.000 euros al mes, arribant a cobrar 3.175,04 euros mensuals.