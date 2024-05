La firma d'hipoteques va caure en un 18,1% durant el mes de març de 2024

El preu de l'habitatge cada vegada és més alt. Poder comprar un habitatge o trobar un lloguer assequible sol ser molt complicat. Els sous no apugen, però els preus dels productes bàsics i necessaris per viure no paren de pujar, deixant en una situació precària a la majoria de les persones. Si no vius en parella o comparteixes pis, no pots independitzar-te dels pares. El mes de febrer d'aquest any, les firmes d'hipoteques van pujar un 3,3%, però aquesta pujada va caure en picat el març, amb un -18,1% de firmes.

El mes de març es van tancar 29.653 préstecs

Menys firmes hipotecàries el març de 2024

Aquesta baixada es relaciona amb un augment del tipus d'interès mitjà en comparació amb el mes de febrer, segons les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'interès mitjà per hipoteques el 2024

El gener era d'un 3,46%

El febrer va baixar fins a un 3,33%

El mes de març va pujar a un 3,41%

El valor de les hipoteques

El mes de març l'import mitjà de les hipoteques per habitatges va caure en un 3,5% interanual, situant-se en 137.169 euros. El capital prestat va caure un 20,9%, arribant als 4.067,4 milions d'euros.

El tipus d'interès mitjà per a hipoteques d'habitatges va ser d'un 3,41% amb un termini mitjà de 23 anys. Aquest interès es va veure influenciat per la política de tipus d'interès del Banc Central Europeu (BCE) per combatre la inflació i l'evolució de l'Euríbor.

El tipus d'interès mitjà pels préstecs hipotecaris ha augmentat més de 4 dècimes, respecte a l'any passat

L'interès mitjà per hipoteques el mes de març de 2024 era d'un 3,41% / LipikStockMedia

Les hipoteques segons comunitat autònoma

El mes de març el 47,4% de les hipoteques es van fer a tipus variable i l'altre 52,6% a interès fix. L'interès mitjà inicial va ser del 3,15% per les variables i del 3,64% per les fixes.

Les comunitats autònomes amb unes taxes positives de variació anual en el nombre d'hipoteques sobre habitatges al març van ser Navarra (21,4%) i la Comunitat de Madrid (1,5%). Canàries, Castella i Lleó i, el País Basc, van ser les que van registrar els majors descensos en les taxes anuals, segons EFE.

Si parlem sobre l'import prestat, va baixar en totes les comunitats autònomes, excepte a les Balears. La Rioja va baixar en un 34,62%, les Canàries en un 33,27% i Astúries amb un 26,41%.