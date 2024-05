La UGT convoca vaga indefinida parcial a Farré Logistics per l'acomiadament del delegat sindical

La UGT ha convocat vaga indefinida parcial a l'empresa Farré Logistics per l'acomiadament del delegat sindical. Segons el sindicat, l'empresa situada a Caldes de Malavella i proveïdora de congelats de Mercadona, ha acomiadat el treballador al·legant "ineptitud sobrevinguda", fet que considera un "estratagema" per aturar l'activitat sindical que duia a terme l'empleat. La UGT ha cridat els treballadors a aturades d'11 a 14h a partir del pròxim 29 de maig i pel primer dia també ha convocat una manifestació des de l'entrada del polígon fins a l'empresa. El sindicat també exigeix la readmissió del delegat i avisa que durà a terme "totes aquelles accions tan de mobilització com legals" que tingui al seu abast.