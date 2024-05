Descobreix com demanar cita a l'Agència Tributària per fer la Renda presencialment

A partir de demà entrem en un nou període dins la campanya de la declaració de la Renda 2023. Demà, dimecres 29 de maig, ja es podrà demanar cita per fer la declaració de la Renda a les oficines de l'Agència Tributària. Així doncs, a partir de demà i fins al 28 de juny podrem contactar amb l'AET per tal que ens donin hora per fer la declaració presencialment a la seu més propera. Tot i que les cites es donaran a partir del 3 de juny fins a l'1 de juliol, inclòs. Descobreix com demanar la cita i com fer la declaració per una altra via: la telefònica.

L'1 de juliol es tancarà el període de la campanya de la Renda 2023

En cas que vulguis fer la declaració de la Renda per telèfon, també ho podràs fer; ja que el passat 7 de maig es va obrir dit període. En aquest cas, després de demanar cita, serà Hisenda qui et trucarà per a fer-la. El telèfon des del qual et trucarà serà el 810.52.00.52. També pots anul·lar la cita, però ho has de fer amb 24 hores d'antelació.

Els documents necessaris per fer la Renda per telèfon

És molt important que la persona física sigui qui respongui al telèfon, per tal de verificar la seva identitat. Per tal d'evitar qualsevol frau o errada administrativa, entre altres, Hisenda gravarà la trucada. A més, necessitaràs estar connectat a un ordinador, tauleta o telèfon mòbil. T'expliquem què hauràs de fer:

A partir de demà ja podràs fer la Renda presencialment a l'oficina de l'Agència Tributària / EPC

Connectar-te a la pàgina web d'Hisenda i especialment, a la de la campanya de la Renda 2023.

i especialment, a la de la campanya de la Renda 2023. A continuació , hauràs d'identificar-te mitjançant la cl@ve o el número de referència que et sol·licitin.

Hauràs de tenir el teu DNI a mà. A més, en cas que hi hagi més persones dins la teva declaració de la Renda, hauràs de disposar de les fotocòpies d'aquests.

a mà. A més, en cas que hi hagi més persones dins la teva declaració de la Renda, hauràs de disposar de les fotocòpies d'aquests. Tenir el número IBAN del compte bancari, per tal d'associar a la Renda, per devolucions o pagaments

per tal d'associar a la Renda, per devolucions o pagaments Necessitaràs les referències cadastrals dels immobles en propietat o de lloguer. En aquest cas, també serveix l'IBI.

En aquest cas, també serveix l'IBI. Els justificants pertinents per tenir el dret a deduccions autonòmiques o altres beneficis fiscals com, rebuts de les assegurances de la hipoteca, de les quantitats pagades en el lloguer, el DNI de l'arrendador, etc.

A més, no en tots els casos, però en alguns ens poden sol·licitar comprovants de rendes que no apareguin en les dades fiscals, com rendiments de treball, de capital immobiliari, de guanys o pèrdues per transmetre l'habitatge habitual o per premis, subvencions, etc.

Els passos a seguir per demanar cita presencial a l'Agència Tributària

Ho pots fer a través de tres canals: