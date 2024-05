La firma d’hipoteques cau un 21% a Girona en el primer trimestre

La signatura d’hipoteques sobre habitatges va caure un 21,4% durant el primer trimestre de l’any a les comarques gironines en comparació amb el mateix període de l’any passat, amb 1.747 firmes, gairebé 500 menys que el 2023, segons les dades de l’Estadística d’Hipoteques de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Si ens fixem només en el mes de març, a Girona es van constituir 575 hipoteques, xifra que representa un descens del 19,25% interanual. El capital prestat va ser de 95,1 milions d’euros, un 9,1% menys que al març de l’any passat. L’import mitjà va ser de 165.401 euros.

A Catalunya, el nombre d’hipoteques sobre habitatges va caure un 19,6% al març, fins a les 5.231. Si es compara amb el mes anterior, el descens es va situar en el 18,1%. Pel que fa a l’import prestat per a les hipoteques va ascendir fins als 797,02 milions i l’import mitjà al març va ser de 152.365,1 euros davant els 152.365 euros, un 6,11% menys que al març de l’any passat. A nivell estatal, el nombre d’hipoteques sobre habitatges va retrocedir un 18,1% anual, fins a les 29.653, mentre que si es compara amb el febrer el descens va ser del 20,4%.

L’import mitjà per hipoteca es va situar en els 137.169 euros, un 3,5% menys que el març del 2023. El tipus d’interès mitjà en les hipoteques constituïdes sobre habitatges va ser del 3,41% i el termini mig va ser de 23 anys. El 47,4% de les hipoteques sobre habitatges es va constituir a tipus variable i el 52,6% a tipus fix. El tipus d’interès mig va ser del 3.15% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable i del 3,64% per a les de tipus fix. n