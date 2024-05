Entre el 22% i el 35% del sòl agrari europeu està degradat

Un estudi en el qual s'ha analitzat el nivell de degradació del sòl agrari a 40 països d'Europa ha posat de manifest que entre el 22% i el 35% de les terres agràries i terres cultivables estan afectades per un, dos o tres processos de degradació, mentre que un 10% i un 11% estan afectades per 4 i 5 processos, respectivament. Els resultats d'aquest estudi han estat publicats a la revista Nature.

Els científics es van basar en dotze processos de degradació del sòl per obtenir-ne una visió general. Els que van indicar van ser l'erosió hídrica, l'erosió eòlica, la pèrdua de carboni orgànic del sòl, la salinització del sòl, l'acidificació del sòl, la compactació del sòl, el desequilibri de nutrients del sòl, la contaminació del sòl per mesures fitosanitàries, la contaminació del terra per metalls pesants, la degradació de la vegetació, la reducció de les aigües subterrànies i l'aridesa. Els diferents llindars de degradació (alt, molt alt, etc.) es van definir sobre la base de la literatura científica.

Quatre grans processos de degradació

Els resultats de l'estudi van apuntar que la contaminació del sòl per fitosanitaris té la petjada espacial més gran en l'àmbit continental (52% de l'àrea agrícola acumulada dels 40 països investigats, o ~1,10 Mkm2) de tots els processos analitzats. Per darrere hi ha els desequilibris de nutrients del sòl (39 % o ~0,82 Mkm2), contaminació del sòl a través de metalls pesants (31%, ~0,60 M km2) i aridesa (26%, ~0,54 M km2 ). Aquests quatre processos de degradació del sòl es poden considerar els més importants en termes d'empremta espacial, tenint en compte que cada procés afecta més d'una quarta part de l'agricultura europea.

Polònia, Itàlia o Espanya són dels més afectats per la contaminació del sòl a través de fitosanitaris, França, Itàlia o Grècia per metalls pesants, el Regne Unit o Alemanya per desequilibris de nutrients i Romania o Espanya per aridesa.