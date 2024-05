Els empresaris d'apartaments turístics afirmen que hi ha "una certa turismofòbia" a Girona

La presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), Esther Torrent, confirma que hi ha "una certa turismofòbia" a la ciutat de Girona, després dels últims incidents en què establiments comercials i de restauració dedicats al turisme han patit pintades. Torrent ha assegurat que es tracta d'una part "molt petita de la població" però ha avançat que ja ho han posat a sobre de la taula amb la resta de sectors vinculats al turisme. A partir d'aquí, tots ells han començat a treballar amb propostes per aconseguir "millorar la convivència" i revertir la situació. Torrent confia en què aviat es pugui resoldre aquesta situació i recuperar la imatge de la ciutat.

Coincidint amb el Dia Internacional dels Treballadors diversos col·lectius gironins van organitzar una protesta en contra del turisme de bicicletes a la ciutat. Aquesta mobilització va acabar amb pintades a diversos establiments comercials i hostalers destinats a aquest tipus de visitants. A més, alguns van posar escuradents amb silicona als panys perquè no poguessin aixecar les persianes l'endemà. Aquesta protesta va despertar un debat sobre el rebuig d'una part de la població al turisme a la ciutat de Girona.

Les pintades de l'1 de maig s'han repetit en algunes ocasions al llarg de l'últim mes. Ara, l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) admet que hi ha "una certa turismofòbia" a la ciutat. De moment, Torrent assegura que ja s'ha tractat aquest conflicte a la taula de turisme de Girona, on hi ha representats tots els sectors vinculats al turisme.

Torrent ha avançat que busquen trobar una solució i confia en què aviat "hi hagi propostes concretes" per millorar la convivència. "És evident que hi ha un problema d'imatge i de relat", ha afegit Torrent. Malgrat tot, la presidenta de l'ATA puntualitza que es tracta d'una part molt petita de veïns que tenen aquest sentiment però que són capaços de fer "molt de soroll".

Per altra banda, la presidenta de l'ATA recorda que la ciutat de Girona és "molt atractiva" i això fa que molts turistes vulguin venir a passar-hi uns dies. De tota manera, considera que el turisme que té la ciutat és "de molta qualitat" ja que és un turista "sostenible i amb molt poder adquisitiu", ja que majoritàriament es tracta de ciclistes que aprofiten per fer rutes per l'entorn.

En aquesta línia, el president de Federatur, David Riba, creu que els empresaris han de fer feina per combatre aquest sentiment contrari al turisme, però també demana l'ajuda de les administracions. Per a Riba, la taxa turística "hauria d'ajudar" a combatre aquesta situació ja que els diners haurien de servir per fer inversions. A partir d'aquí, el president de la patronal d'apartaments creu que molta gent veuria els beneficis del sector.