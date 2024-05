Els habitatges d'ús turístic es desvinculen de l'increment del preu del lloguer

Els habitatges d'ús turístic (HUT) alcen la veu i asseguren que la seva activitat no té relació amb l'increment del preu del lloguer residencial. La patronal dels apartaments turístics catalans, Federatur, ha presentat aquest dimecres a Girona un estudi que radiografia els HUTS a Catalunya amb l'objectiu d'aportar una anàlisi sobre els habitatges turístics, constatar quina és la seva situació, dimensió i distribució en el territori així com la seva incidència real en l'habitatge, i reivindicar el pes d'un sector que remarquen que és "estratègic" en l'economia catalana.

L'estudi assegura que els apartaments turístics catalans generen un impacte econòmic d'uns 3.000 milions d'euros. "Un de cada tres turistes utilitza els habitatges d'ús turístic", reivindica el president de Federatur, David Riba. En la seva intervenció, Riba ha explicat que, a més, "una de cada tres persones no pot pagar les seves vacances", dues dades que lligades, segons Riba, suposen que "caducar llicències d'ús turístic és prohibir fer vacances a la gent". "Som la primera opció per a les famílies", ha afegit.

L'informe "Radiografia dels HUTS a Catalunya", presentat per la Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur), ha estat elaborat per l'Institut Superior d'Estudis Turístics (INSETUR) de la Universitat de Girona. L'acte, que s'ha celebrat aquest dimecres a la Cambra de Comerç de Girona, ha comptat amb la participació del diputat de la Diputació de Girona i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef; el professor de la Universitat de Girona i director de l'estudi, Marc Grijalvo; el president de Federatur, David Riba; i la vicepresidenta de Federatur i presidenta d'ATA, Esther Torrent.

El sector critica la regulació dels habitatges d'ús turístic per part del Govern. "L'esperit de la regulació que va llençar la Generalitat és caducar les llicències, no és limitar-les", ha exposat Riba. Segons el president de Federatur, aquesta regulació afecta uns 97.000 habitatges dels 100.000 que tenen llicència a Catalunya. "La Generalitat no té cap estudi ni dada que corrobori el decret que ha tret", ha afirmat.

El director de l'estudi, Marc Grijalvo, defensa que "a Catalunya no es correlaciona la pujada del preu del lloguer amb els habitatges d'ús turístic", ja que estadísticament "les variables no es correlacionen". "Per prendre decisions cal un major i més profund coneixement", ha remarcat.