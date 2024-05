Les empreses hauran d'impartir cursos de sensibilització als seus empleats per frenar l'assetjament LGTBI

La negociació entre el Ministeri de Treball, la patronal i els sindicats per a acordar un reglament comú amb el qual frenar l'assetjament LGTBI en les empreses està en la seva fase decisiva. Els agents socials i el departament liderat per Yolanda Díaz estan polint els "últims serrells", segons coincideixen les parts consultades, d'una instrucció que donarà compliment a una norma que des de principis de març hauria d'estar en vigor.

"Últims serrells" d'un esborrany que estan acabant de consensuar les parts, al qual ha tingut accés El Periódico de Catalunya i que inclou, entre altres, l'obligació per a tota empresa de més de 50 empleats d'impartir cursos de sensibilització a les seves plantilles sobre "definicions i conceptes bàsics sobre diversitat sexual, familiar i de gènere", segons figura en aquest. Amb la finalitat de saber identificar les violències i discriminacions contra el col·lectiu LGTBI, així com formació per erradicar-les.

El personal dedicat al reclutament haurà de rebre, en aquest sentit, una capacitació especial, tal com va avançar El País. Un aprenentatge necessari, d'acord amb l'últim informe que va realitzar el sindicat UGT sobre aquest tema: el 75% de les persones LGTBI consideren que no tenen les mateixes oportunitats que les persones heterosexuals en el treball.

El reglament contra l'assetjament LGTBI és una obligació empresarial que deriva de la Llei 4/2023. En la mateixa es donava un termini de 12 mesos perquè el Ministeri de Treball, de la mà dels agents socials, desenvolupés un reglament comú per guiar a les companyies a l'hora de crear en cada centre de treball un protocol propi contra les violències LGTBI. Una espècie de manual amb una sèrie de continguts bàsics que després cada corporació hagués de concretar per a la seva aplicació interna.

Els mesos van passar, l'avançament electoral va distorsionar el calendari i el passat 3 de març va vèncer el termini sense que el diàleg social a penes hagués començat a plantejar aquest tema. Ara, gairebé dos mesos després, els negociadors de Díaz, patronal i sindicats albiren un acord. Si bé el xoc entre la CEOE i el Govern esdevingut la setmana passada per dues normes laborals aprovades via reial decret i sense interlocució prèvia amenaça de distorsionar aquest potencial consens.

Tres mesos per començar a negociar

No és clar si el desacord provocarà que la patronal es despengi de l'acord, com ja ho va fer recentment amb la reforma dels subsidis de desocupació. Sí que apunten fonts empresarials consultades que el contingut d'aquest esborrany “és salvable” i des de la bancada sindical tant UGT com CCOO reconeixen que un acord a tres, si del contingut depèn, és possible.

L'esborrany que poleixen els agents socials pretén constituir una espècie de manual bàsic amb els aspectes mínims que ha de recollir tot protocol. Després en cada sector, patronals i sindicats concretaran més aquests continguts en els seus convenis col·lectius. A continuació les empreses acabaran de concretar i implementar.

A nivell de temps, en l'esborrany –que pot estar subjecte a canvis- figura que les companyies que disposin d'un comitè d'empresa hauran d'asseure'l a negociar en un termini màxim de tres mesos des de l'aprovació de la norma. El que es traduiria, de donar-se carpetada a aquesta matèria en les pròximes setmanes, per abans de la tardor. En el cas de no tenir comitè d'empresa ni conveni al qual acollir-se, aquest termini es dilata fins a sis mesos.

I, seguint l'estela dels plans d'igualtat, s'asseuran amb l'empresa a negociar representants dels sindicats majoritaris en el sector. Encara que a diferència d'aquests, no serà necessari que les empreses registrin davant l'autoritat laboral els seus protocols. Fet que, sumat a altres factors, ha llastrat el desplegament de la llei de plans d'igualtat.

Els protocols, a més de la sensibilització i formació per a tota la plantilla, hauran de regular els criteris de promoció professional, per evitar que les persones LGTBI puguin veure frenades les seves carreres per pertànyer a aquest col·lectiu.

L'esborrany també obliga a adaptar els convenis col·lectius per garantir l'accés als “permisos, beneficis socials i drets sense discriminació per raó d'orientació sexual, expressió i/o identitat de gènere”. Amb particular atenció al dret a consultes mèdiques o tràmits legals per a les persones trans. Al seu torn, aquests mateixos convenis hauran de reformular –si fos necessari- el seu règim disciplinari per incloure les infraccions davant assetjament o discriminació LGTBI.

