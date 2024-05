El preu del lloguer es duplica a Girona en els últims deu anys

El preu de l’habitatge de lloguer s’ha enfilat fins a un 95,7% a Girona capital en els últims 10 anys. Això vol dir que el cost d’arrendar un pis és pràcticament el doble que fa una dècada. Ara, el preu mitjà d’un habitatge de 80 metres quadrats a la ciutat de Girona és de 1.137 euros, mentre que 10 anys enrere costava 581 euros, segons un estudi del portal immobiliari Fotocasa.

Si mirem encara més enrere, fa 15 anys, a l’inici de l’esclat de la bombolla immobiliària, els preus continuen essent ara més alts, tot i que amb menys intensitat. Des de llavors el lloguer s’ha encarit a Girona un 47%.

Els increments registrats a la capital gironina superen a la mitjana estatal. A Espanya, el preu acumulatiu de l’habitatge de lloguer ha pujat a un 78% en 10 anys i un 24% a cinc anys, segons Fotocasa.

«Estem assistint a l’encariment més gran de l’arrendament dels últims anys. En algunes comunitats el preu ha crescut més d’un 150% en només una dècada, cosa que indica un context de sobrepreu de la renda. Aquesta tendència suposa una dificultat molt important per accedir a l’habitatge», exposa María Matos, directora d’estudis i portaveu de Fotocasa. «El cost del lloguer ha pujat de manera significativa des de la recuperació econòmica a causa del foment de l’habitatge de lloguer com a principal solució habitacional després de la crisi del 2008. La reactivació de la demanda davant el dèficit d’oferta existent ha propiciat un tensionament dels preus que s’ha fet cada cop més intens, fins a superar el preu registrat a la bombolla immobiliària del 2007 en un 33%», relata.

Catalunya és un dels territoris de tot l’Estat on més s’ha encarit l’habitatge de lloguer en l’última dècada. L’ordre de les comunitats autònomes amb un major increment acumulatiu dels lloguers a Espanya és: Balears (158%), Comunitat Valenciana (139%), Canàries (137%), Madrid (103%) i Catalunya (99%).

Menys lloguer residencial

Quan es compleix un any de l’entrada en vigor de la llei pel dret a l’habitatge, els propietaris i els llogaters valoren negativament la norma assegurant que complicarà el procés del lloguer. Aquesta és una de les conclusions principals d’una enquesta elaborada per Fotocasa a partir de més de 8.000 entrevistes a persones actives al sector immobiliari durant l’últim any.

Una altra de les conclusions més rellevants, segons detallen des del portal immobiliari, és el «perjudicial efecte sobre el règim de lloguer residencial, en reduir els participants que ofereixen habitatge en renda». Afirmen que una de cada cinc persones que ofereix un arrendament (20%) que coneixen la regulació es planteja seriosament passar a llogar les habitacions de manera individual, mentre que aproximadament un de cada quatre (24%) assegura que llogarà exclusivament per a lloguers de vacances, i una tercera part (31%) assenyala que llogarà per a períodes temporals, segons conclou l’estudi.