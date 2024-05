Consum multa amb més de 150 milions quatre aerolínies de baix cost pel cobrament de l'equipatge de mà

El Ministeri de Consum ha multat amb més de 150 milions Ryanair, Vueling, Volotea i Easyjet pel cobrament extra de l'equipatge de mà, segons ha avançat la Cadena SER. Fonts del ministeri han confirmat l'expedient, tot i que han eludit facilitar els noms de les companyies i l'import de la multa. Després de rebre les denúncies de les organitzacions de consumidors, el govern espanyol també va investigar pràctiques que es podien considerar "abusives" com el cobrament del suplement per la reserva de seients contigus per acompanyar menors i dependents, falta de transparència en la informació precontractual sobre el preu final del servei i no permetre el fet de pagar en metàl·lic a l'aeroport per aquests serveis o altres d'addicionals.

La Direcció General de Consum va instruir la investigació i va enviar les propostes de sanció i les raons a les companyies afectades. Fonts del Ministeri han explicat que les quatre aerolínies van tenir el dret a fer les seves al·legacions davant la Secretaria General de Consum i Joc. Aquest organisme va estudiar les al·legacions i les propostes de resolució de la Direcció General de Consum i va comunicar la resolució final a les aerolínies fa unes setmanes.

Ara, les aerolínies tenen dret a presentar un recurs d'alçada davant el ministre de Consum i un cop esgotada la via administrativa poder recórrer als tribunals.

Fonts del mateix ministeri han deixat clar que tenen "l'obligació de vetllar pel compliment de la llei, garantir el respecte als drets de les persones consumidores i el deure d'oferir les mateixes garanties a les companyies afectades".