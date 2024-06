Caldes lidera l’encariment de l’habitatge a la Selva

Caldes de Malavella va ser el municipi de la comarca de la Selva que va registrar un major increment del preu del lloguer durant el 2023, amb una pujada interanual del 8%. Així ho va exposar ahir el Col·legi i Associació d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Girona, mitjançant dades de Gencat, en una jornada celebrada a Lloret de Mar.

Entre els municipis de més de 6.000 habitant de la Selva, Caldes de Malavella no és només aquell que va registrar un major encariment percentualment, també va assolir el preu mitjà més elevat del lloguer, 745 euros mensuals. Un preu similar al que va registrar Maçanet de la Selva, que va ser de 732 euros, un 5,2% més que l’any 2022.

El mercat immobiliari de Blanes va ser el segon on més es van encarir els pisos de lloguer, un 7,8%, amb un preu mitjà de 597 euros al mes. A Lloret de Mar, el preu per arrendar un habitatge va pujar un 6,2% i es va situar en 606 euros de mitjana. Segons aquestes dades, només Arbúcies va veure com el lloguer baixava, un 2,5% fins als 450 euros.

Els pisos turístics

Durant la jornada, els API gironins també van exposar la distribució dels habitatges d'ús turístic a la comarca. La majoria es concentren a Lloret de Mar, amb un total de 3.281 allotjaments, un 46% sobre el total de la Selva.

Representants de l’Ajuntament de Lloret de Mar, ahir presents a la jornada, van explicar que el govern municipal treballarà aquest estiu per reduir el nombre d’habitatges turístics al municipi que no compleixin amb la normativa per aquests allotjaments o que provoquin problemes de convivència amb els veïns. «No ens tremolarà la mà», van assegurar.

Per darrere de Lloret, continuant amb la lògica turística, Tossa de Mar -amb 1.487 habitatges d’ús turístic- i Blanes -amb 1.139-, són les altres localitats de la comarca amb més pisos turístics.

La Selva és la tercera comarca gironina amb més habitatges d’ús turístic, 7.125, que suposen un 15% sobre el total. El Baix Empordà amb 17.977 pisos turístics (39%) i l’Alt Empordà amb 17.303 (38%) lideren aquest llistat.

Mercat Gironí Immobiliari

Paral·lelament, la jornada va servir per presentar l’eina Mercat Gironí Immobiliari (MGI). Es tracta d’una plataforma impulsada pel Col·legi d’Administradors de Finques de Girona (CAFGi), l’Associació d’Agents de la propietat Immobiliària (API) i el Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona, on es podran consultar dades de preus de venda i lloguer de diferents tipus d’immobles i informació actualitzada sobre l’activitat immobiliària.

Les entitats treballen des del 2021 en aquesta plataforma i ara comença a entrar en funcionament. La intenció és que es nodreixi a partir de les dades facilitades pels mateixos professionals del sector immobiliari. L’eina vol ser una alternativa als estudis de preu que ofereixen grans plataformes immobiliàries en línia. «Una cosa és el preu d’oferta i l’altre el tancament final de l’operació», va exposar el president d’API, Joan Company. «Si no l’omplim de dades el projecte pot ser molt maco, però no tindrà cap tipus d’interès», va afegir. n