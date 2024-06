La despesa en pensions marca un nou rècord a Girona

La despesa en pensions no deixa de créixer a la província i marca un nou rècord mes rere mes, impulsat tant per l’augment del nombre de beneficiaris, com pel major import de les prestacions que, això sí, segueixen per sota de la mitjana estatal. D’acord amb les darreres dades, la nòmina que abona mensualment la Seguretat Social a Girona ha superat aquest mes de maig per primera vegada els 196 milions d’euros, fet que suposa un increment del 7,1% només en un any i un 65,5% en l’última dècada.

El que explica aquesta evolució és, per una banda, el considerable augment del nombre de pensions, que ja arriben a les 166.580 a la província, 2.673 més que fa 12 mesos. Un creixement que es deu al cada vegada més persones que arriben a la jubilació -sobretot, davant l’arribada a l’edat de la retirada de les generacions del baby-boom-, però també a l’esperança de vida més gran de la població, el que significa que els pensionistes estan més temps rebent la prestació.

D’altra banda, la despesa total també s’ha vist afectada per l’augment de l’import de les prestacions. D’aquesta manera, la pensió mitjana de totes les categories a les comarques gironines arriba als 1.176,95 euros, un 5,3% més que fa un any.

Això sí, malgrat aquesta pujada, els pensionistes gironins continuen cobrant de mitjana un 6,1% menys que el conjunt d’espanyols, cosa que es tradueix en gairebé 80 euros al mes, mentre que se situa un 9,8% per sota de la mitjana catalana, quasi 130 euros per sobre de la mitjana a les comarques gironines.

Per tipus, les pensions més elevades són les de jubilació (que també són els que ocupen la major part de les pensions amb 112.961 persones), amb una mitjana de 1.330 euros a la província de Girona; seguides per les d’incapacitat permanent, amb 1.151 euros; les prestacions a favor de familiars, que suposen 828 euros al mes; les de viduïtat, amb 803; i les d’orfandat, amb 426 euros.

L’edat mitjana als 65

Un dels propòsits de les reformes successives de les pensions des del 2011 –amb Espanya apressada aquell any i en els immediats posteriors per la Gran Recessió i la crisi de l’euro– ha estat elevar l’edat efectiva de jubilació en un país on els recessos anticipats van arribar a prevaldre sobre els ordinaris. Es pot dir que, de manera genèrica, aquest objectiu s’està aconseguint. Una dada sobre les comarques gironines que li dona suport: entre el 2020 i aquest 2024, l’edat mitjana a què es van jubilar els més de 5.000 treballadors que ho fan cada any va passar de 64 anys i vuit mesos a 65 anys.

Aquesta evolució, divulgada per la Seguretat Social, s’explica per una combinació de factors: l’augment de l’edat legal de jubilació (dels 65 als 67 anys), que va entrar en vigor de manera gradual el 2013 (avui està en 66 anys i mig, excepte per als treballadors amb carreres de cotització més llargues, que es poden retirar als 65); l’enduriment de la jubilació parcial amb contracte relleu, o els canvis, més recents (2022), en les condicions econòmiques dels retirs prematurs (nous coeficients de penalització sobre la quantia de la pensió) i en els incentius per prolongar la vida laboral.

Tanmateix, l’estadística del sistema públic deixa veure que jubilar-se de manera anticipada continua sent molt habitual a la província de Girona i al conjunt d’Espanya. El 2023, el 34,7% de les 5.989 jubilacions registrades a la demarcació van ser de persones amb menys de 65 anys. Això és, pràcticament quatre de cada deu nous jubilats van sortir del mercat laboral per sota aquesta edat.

Tot i l’augment de la mitjana de l’edat de jubilació a la demarcació, la informació més recent sembla corroborar que la freqüència de les jubilacions anticipades es manté i fins i tot s’accentua, ni tan sols transitòriament. Entre el gener i l’abril del 2024, el 36,4% dels nous pensionistes gironins (834 de 2.285) tenien menys de 65 anys en deixar la feina. Els números de la Seguretat Social constaten com la predisposició a la retirada abans de l’edat legal és més comuna entre els treballadors amb bases de cotització alta. Així, la pensió mitjana dels nous jubilats menors de 65 anys va ser el 2023 de més de 1.600 euros mensuals, mentre que la dels majors de 65 es va situar lleugerament per sobre dels 1.200 euros.

