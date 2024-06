Els càmpings gironins comencen l’any amb més visitants que el 2023

Els càmpings gironins arrenquen l’any millor que el 2023. Després de registrar un primer trimestre rècord, amb més turistes que mai, el tancament dels primers quatre mesos de l’any confirma les bones dades del sector en igualtat de condicions -ja que les vacances de Setmana Santa enguany van ser al març i el 2023 a l’abril-.

En el primer quadrimestre de l’any, els càmpings gironins han rebut fins a 213.948 visitants, un 1,7% més que l’any passat. La pujada s’explica principalment per l’augment dels turistes estrangers, que passen de situar-se per sota dels 74.000 l’any passat a més de 87.000 aquest 2024. En canvi, els turistes espanyols cauen. Els càmpings de la demarcació han allotjat fins a 126.704 visitants de l’Estat en els primers quatre mesos, un 7% menys que l’any passat, segons les dades provisionals de l’enquesta d’ocupació en allotjaments turístics extrahotelers de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En el primer trimestre, els càmpings no només van registrar xifres rècord pel que fa al nombre de turistes, també en pernoctacions, una bona dinàmica que es confirma a tancament del primer quadrimestre. En els primers quatre mesos del 2024 han aconseguit sumar 791.040 pernoctacions, un 12% més que l’any passat.

Les xifres a l’abril

Si ens centrem només en el mes d’abril, els allotjaments turístics extrahotelers catalans van rebre al voltant d’un 30% menys de viatgers durant l’abril en comparació amb el mateix mes de fa un any. El retrocés s’explica per l’impacte de les vacances de Setmana Santa, que enguany van ser al març i el 2023 van caure a l’abril. Per tipus d’allotjaments, els càmpings van rebre 273.950 turistes, un 34,7% interanual menys; els apartaments van acollir 58.908 visitants, un 29% menys que l’any anterior; i el turisme rural va rebre 33.078 viatgers, un descens del 31,5% respecte del 2023. Les dades catalanes segueixen la tendència de les del conjunt de l’Estat. n