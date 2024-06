El Gironès és la comarca gironina on la pensió per jubilació és més elevada

Els jubilats gironins amb una pensió més elevada es troben al Gironès. Així ho reflecteix l’estadística de pensions contributives de l’Idescat, que exposa que la comarca va tancar el 2022 -les últimes dades de la sèrie històrica per comarques- amb un import mitjà de 1.443 euros al mes.

Aquesta xifra supera àmpliament la registrada a les altres comarques de la província. El Pla de l’Estany és la segona amb un import més elevat de la pensió mitjana per jubilació, amb 1.278 euros, seguida de la Selva (1.256 euros), el Ripollès (1.254), la Garrotxa (1.233), l’Alt Empordà (1.192), el Baix Empordà (1.183) i la Cerdanya (1.091).

Si ens fixem en alguns dels municipis més importants de la demarcació, Girona destaca amb una mitjana de 1.537 euros al mes. La seva veïna, Salt, també registra una de les dades més elevades, 1.309 euros.

A municipis de la costa, com Lloret de Mar, la pensió mitjana per jubilació acostuma a ser més baixa, segons les dades de l’Idescat, amb 1.144 euros al mes. Blanes, en canvi, supera per més de 100 euros aquesta xifra (1.275 euros).

Banyoles és un altre dels municipis gironins que superen la barrera dels 1.300 euros, amb una mitjana de 1.308 euros al mes. Per sota es troben localitats com Ripoll (1.292 euros), Olot i Figueres (ambdues amb 1.254 euros de mitjana), Santa Coloma de Farners (1.230) o la Bisbal d’Empordà (1.143).

