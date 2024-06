Alzamora Group inverteix 7 milions d'euros en maquinària i automatització

Alzamora Group, especialitzada en la fabricació d'envasos de cartró, ha anunciat una inversió de 7 milions d'euros en noves impressores d'última generació i un sistema logístic intern automatitzat.

L'empresa ha adquirit una impressora Heidelberg XL 106 7+LYY-1 per a la seva seu a Espanya i una impressora Heidelberg CX104-6-LYYL per a la seva filial de Novotipo a Portugal. Segons la companyia, les dues impressores, "fetes a mida, milloren significativament la qualitat d'impressió i ofereixen una àmplia gamma d'acabats especials per a satisfer les necessitats de les demandes més exigents". Entre les seves característiques, hi ha la incorporació d'intel·ligència artificial (IA), que "de forma automàtica millora el preajust de l'entintat aconseguint així una millor qualitat i consistència del color en cada impressió".

Aquestes impressores poden imprimir entre 15.000 i 18.000 fulles per hora, maximitzant la capacitat d'impressió en cadascuna de les plantes, destaca Alzamora.

"Aquesta inversió no només reforça la nostra capacitat de producció, també subratlla el nostre compromís amb l'optimització i la millora contínua. Volem continuar complint amb les necessitats i expectatives dels nostres clients, oferint solucions d'alta qualitat” ha afirmat Anna Alzamora, Directora General de Alzamora Group.

Instal·lacions d'Alzamora Group a la Garrotxa / DdG

Nou sistema logístic

La companyia també ha instal·lat un nou sistema logístic intern automatitzat, que "permet connectar el flux de matèria primera, des de l'arribada del material fins al procés d'impressió, aconseguint un procés completament automatitzat que millora l'eficiència operativa i la capacitat de producció".

"Amb aquesta última inversió Alzamora reafirma la contínua aposta per l'avanç dels seus processos productius. Augmentant eficiències, focalitzant els recursos en accions de valor afegit i millorant les condicions de treball de l'equip." va afirmar Ferran Berga, Project Manager de Alzamora Group.

Alzamora Group, amb més de 120 anys d'experiència i referent en el mercat d'embalatge, compta amb 3 centres de producció i un equip humà de 300 persones. L'any 2023 va facturar 54,3 milions d'euros, gairebé cinc milions més que en l'exercici precedent. Des del grup garrotxí preveuen un increment de la demanda del 'packaging' de cartró en els pròxims cinc anys, motiu pel que treballen per oferir solucions que puguin substituir envasos de plàstic.