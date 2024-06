Els transportistes afirmen que els talls dels pagesos causen un "greuge evident" al sector i reclamen "solucions"

Els transportistes afirmen que els talls de carreteres convocats pels pagesos causen un "greuge evident" al sector i reclamen a l'administració "solucions" per garantir el pas dels vehicles. En un comunicat, la Confederació Empresarial de Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT) i la Coordinadora d'Organitzacions de Transportistes (COT), subratllen que les protestes dels agricultors "per pressionar les autoritats de la Unió Europea de cara a les eleccions" de diumenge les acaben "pagant" els transportistes. Assenyalen que tothom te dret a manifestar-se i exposar les seves queixes "quan ho consideri oportú" però lamenten que les conseqüències dels bloquejos de la pagesia afecti el seu sector, que no pot treballar amb normalitat.

"Subratllem que no poder circular lliurement per la carretera perjudica de manera clara i directa al nostre sector perquè els transportistes, precisament, necessitem les carreteres per poder treballar. Si aquestes estan tallades i la seva circulació interrompuda, deixem de fer viatges i no podem facturar, amb tot el que això comporta a nivell logístic i econòmic", afegeixen.

Al comunicat, assenyalen que la responsabilitat de garantir la lliure circulació és de l'administració i demanen solucions: "El que hem vist fins ara és que, a l'hora de la veritat, el que fa és tallar-nos el pas i no oferir-nos cap alternativa".