ENGIE continua impulsant la transició energètica a Espanya

No només és necessari per mitigar el canvi climàtic, sinó que aquest procés busca innovar i diversificar les fonts d'energia, promovent tecnologies netes a més de beneficiar el medi ambient, impulsant també el desenvolupament econòmic i la creació d'ocupació. L'adopció d'energies renovables i solucions eficients no només millora la seguretat energètica en reduir la dependència de recursos finits, sinó que també minimitza l'impacte dels esdeveniments geopolítics en el subministrament energètic.

D'altra banda, el canvi cap a energies sostenibles és fonamental per protegir la biodiversitat i conservar els ecosistemes, essencials per a la vida a la Terra. En accelerar aquesta transició, podem avançar cap a un model econòmic més resilient i equitatiu, que no només afronta els desafiaments del present, sinó que també posa les bases per a una economia sostenible a llarg termini.

En aquest context, el Grup ENGIE ha assumit el repte d'impulsar el canvi cap a una economia neutra en carboni. Amb una estratègia de descarbonització avançada, ENGIE es posiciona a l'avantguarda de la revolució industrial i energètica, amb l'objectiu d'assolir el Carboni Net Zero per al 2045, avançant-se així en cinc anys a les recomanacions internacionals.

Una aposta decidida per la transició energètica

Amb presència en més de 30 països, el Grup ENGIE està compromès a impulsar la transició energètica, amb un equip que s’acosta a les 100.000 persones treballant únicament amb aquest propòsit. Aquest compromís es materialitza a través de l’impuls a les energies renovables, el desenvolupament de solucions d’eficiència energètica i el suport en el camí cap a la descarbonització de la indústria i els territoris. Per aconseguir-ho, ENGIE treballa en estreta col·laboració amb tots els grups d'interès, incloent-hi clients, proveïdors, socis, comunitats i la societat en general. Actualment, la seva capacitat instal·lada d'energia renovable és de 44 GW, amb plans d'expansió a 50 GW el 2025 i 80 GW el 2030.

A Espanya, ENGIE té una presència destacada des de fa 25 anys, i és el primer agent amb llicència de comercialització estrangera d'electricitat i gas. Actualment, destaca com un dels principals generadors del país amb una capacitat instal·lada d'aproximadament 3.800 MW, incloent-hi 2.000 MW de cicles combinats i una significativa cartera renovable amb més de 1.700 MW de potència instal·lada a tot el territori nacional. Aquesta diversificació en el mix energètic no només reforça la posició d'ENGIE al mercat, sinó que també impulsa l'avenç cap a una matriu energètica més neta i sostenible.

MERIDION (2) / Engie

Una estratègia visible en projectes innovadors

A Espanya, ENGIE ha plasmat la seva estratègia amb una inversió d'uns 2.500 milions d'euros en el desenvolupament de projectes al nostre país. En matèria de renovables, la companyia té com a objectiu duplicar pràcticament la seva capacitat renovable actual, assolint els 3.000 MW per al 2026. Alguns dels seus projectes més emblemàtics que exemplifiquen aquest propòsit són el projecte Goya i el projecte Meridion. El primer consta d'un conjunt de set parcs eòlics a Saragossa operatius des del 2020 que sumen prop de 200 MW. El projecte Meridion, per part seva, amb una capacitat total de 132 MW, comprèn quatre parcs fotovoltaics ubicats a Sevilla i Còrdova, respectivament.

A més de la seva aposta per les energies renovables, ENGIE treballa estretament amb empreses de diferents sectors per reduir les emissions de CO2. La companyia col·labora amb més de 240 clients i gestiona més de 300 MW d'actius, incloent-hi plantes d'autoconsum fotovoltaic, termosolar, calderes de biomassa i cogeneracions, sempre adaptant-se a les necessitats de cada client.

Un exemple és la col·laboració amb la multinacional química KAO per desenvolupar una planta d’energia tèrmica a partir de biomassa a la planta de la companyia a Olesa de Montserrat, Barcelona. Aquesta instal·lació utilitza residus forestals certificats i redueix el consum de gas natural en un 95%, cosa que disminueix significativament la petjada de carboni de la fàbrica. Com a resultat, el projecte no només suposa una disminució de les emissions de carboni derivades de l'activitat de la companyia, sinó que promou una gestió forestal sostenible i el desenvolupament local.

D'altra banda, a Astúries ENGIE i DuPont han acordat la construcció d'una planta fotovoltaica de 12,62 MWp. Els més de 22.000 mòduls fotovoltaics de la planta permetran a DuPont Asturias cobrir aproximadament el 25% del consum elèctric, així com promoure el desenvolupament d'electricitat renovable addicional a la regió.

La companyia també busca continuar ampliant la seva presència a les xarxes de calor i fred, solucions fonamentals per impulsar l'eficiència energètica en entorns urbans. El lideratge d'ENGIE en aquest segment és visible en els més de 100 quilòmetres de xarxes urbanes de calor i fred que formen part de la seva cartera, incloent-hi Districlima Barcelona, Districlima Zaragoza i Districalor a Pamplona, a més de la xarxa de calor de Palència. La suma d'aquestes infraestructures és equivalent a sis plantes amb 160 MW instal·lats i 21 MW en construcció. En el cas de Pamplona, la xarxa urbana està connectada a una central de calor i fred al barri de la Txantrea que ha estat inaugurada recentment. Aquesta planta, alimentada amb biomassa forestal, subministra calefacció i refrigeració a 4.500 vivendes i centres públics.

En definitiva, tots els esforços d'ENGIE van dirigits a redefinir el panorama energètic espanyol, avançant cap a un futur més net i resilient. Els projectes de la companyia posen de manifest que l'impuls a la transició energètica per assolir una economia sostenible requereix un enfocament integral i coordinat, en què la innovació jugui un paper fonamental. Això implica no només canviar les fonts d'energia, sinó també millorar l'ús dels recursos, adaptant cada solució a les necessitats i oportunitats de l'entorn. És un camí desafiador, però un que val la pena recórrer per assegurar un món millor per a les generacions futures.