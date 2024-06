L’Agència Tributària retorna 82 milions als contribuents gironins

L’Agència Tributària ja ha tornat 82,8 milions a 111.429 contribuents gironins durant els dos primers mesos de la campanya de la renda corresponent al 2023, xifra que representa un 13,3% més de devolucions que el mateix període de l’any passat.

A Catalunya ja ha retornat més de 923 milions d’euros a contribuents catalans. Es tracta del 61,6% de l’import sol·licitat, que fins ara és de gairebé 1.500 milions, segons les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda. Fins al moment s’han presentat més de 2.500.000 declaracions, un 8,54% més que el mateix període de fa un any, segons informa ACN.

De fet, aquest dilluns ha començat la recta final de la campanya amb la posada en marxa del servei d’assistència en oficines. La majoria de les declaracions s’han presentat a través del web de l’Agència Tributària i s’ha constatat un «substancial creixement» de l’ús de l’aplicació mòbil.

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) mobilitza enguany fins a 74 professionals i 35 oficines d’atenció arreu del territori per a les persones que necessitin assessorament per fer la seva declaració. «L’Agència Tributària fa anys que ofereix aquest acompanyament als contribuents com un instrument que, d’una banda, mostra la nostra vocació de servei i, de l’altra, enforteix l’ATC perquè és una manera de maximitzar les nostres competències», ha assenyalat la secretària d’Hisenda, Marta Espasa. Els contribuents podran ser atesos de manera presencial i gratuïta a les oficines de l’ATC del 3 de juny a l’1 de juliol (ambdós inclosos).