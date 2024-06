L'empresa Francisco Oller preveu créixer l'any vinent i reincorporar els treballadors acomiadats

L'empresa que fabrica taps de suro Francisco Oller de Cassà de la Selva ha anunciat que preveu un creixement entre el 2025 i el 2030 i per això preveu reincorporar els 39 treballadors acomiadats en l'ERO que ha aplicat a la plantilla. En un comunicat l'empresa anuncia un pla estratègic pels propers cinc anys i per això prioritzarà la reincorporació del personal acomiadat l'any vinent en la mesura que els plans d'acció de reforç comercial i la producció ho permetin. Per altra banda, l'empresa recorda que els acomiadaments formen part d'un ERO pactat amb el comitè d'empresa i ratificat per unanimitat per tota la plantilla. Per tirar-lo endavant s'han prioritzat les prejubilacions i la recol·locació de persones.

L'empresa ha anunciat aquest dimarts que fa una setmana va tancar l'acord entre treballadors i direcció per acomiadar 39 persones de la plantilla. A més, la direcció ha anunciat que posa a l'abast de la plantilla un servei d''outplacement' per reubicar les persones afectades per l'ERO el màxim de ràpid possible.

La direcció de l'empresa justifica l'expedient per les dificultats que viu el sector. Francisco Oller SA recorden que en l'àmbit dels taps per a cava i escumosos viu un període de contracció en la demanda dels productes a causa de la sequera i de la manca de vi.

Per això l'empresa ha decidit tirar endavant una reordenació interna. Aquesta passa per reenfortir el posicionament de l'empresa posant el focus en la innovació i la fabricació dels productes més coneguts com ara els taps per escumosos de tres discos i d'un disc o els taps fets a mida amb 100% de suro.

L'empresa Francisco Oller compta amb més de 130 anys d'història i aposta pels productes d'alta i mitjana gamma.