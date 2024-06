Les comarques gironines baixen dels 30.000 aturats i l'afiliació a la Seguretat Social creix prop d'un 2%

Les comarques gironines han baixat dels 30.000 aturats aquest mes de maig. En concret, a la demarcació hi ha actualment 29.313 persones que busquen feina, el que suposa un 2,29% menys que el mes d'abril. A més, l'afiliació a la Seguretat Social ha crescut de manera rellevant en 6.891 treballadors, o el que és el mateix, un increment d'un 1,90% respecte el mes d'abril. La caiguda de l'atur s'explica especialment per l'inici de la temporada turística, ja que vuit de cada deu nous treballadors que han trobat feina ho han fet al sector serveis. En relació a ara fa un any, les dades també són bones. I és que a les comarques gironines els aturats han caigut en 709 persones respecte el maig de 2023 i l'afiliació ha crescut un 2,73%.

Nou rècord històric amb més de 3,8 milions d'afiliats a Catalunya

L'ocupació va marcar un nou rècord al maig i va sumar 3,80 milions d'afiliats a la Seguretat Social a les portes de la temporada d'estiu, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Es tracta d'un 1,12% més que el mes anterior (+42.194) mentre que si es compara amb el mateix mes de l'any passat és un 2,43% més (+90.131). Per la seva banda, l'atur va caure al maig en 6.248 persones a Catalunya en relació a l'abril (-1,85%), fins a les 330.782 persones, mentre que si es compara amb el maig de l'any passat, va caure en 5.321 persones, un 1,58%, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008.