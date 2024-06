Vols conèixer les novetats en les prestacions del SEPE?

El passat 21 de maig, el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret llei 2/2024 per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació, en compliment del compromís del Component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La proposta va ser feta pel Ministeri de Treball i Economia Social i, du certs canvis en el servei del SEPE.

El SEPE, a través de la seva pàgina web, avisa dels canvis que aquesta reforma comporta: una millora de la protecció assistencial de la desocupació ampliant col·lectius protegits i permetent la compatibilitat de les prestacions. També adverteix dels terminis per entrar en vigor:

La norma entrarà en vigor el novembre del 2024.

El procés administratiu serà més àgil i els beneficiaris s'incorporaran als programes prioritaris de la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional d'Ocupació.

S'elimina el mes d'espera per evitar buits de cobertura.

Les víctimes de violència sexual i de gènere es podran acollir a un nou subsidi a partir dels 16 anys.

Augmenta la cobertura a les persones menors de 45 anys sense càrregues familiars.

Es redueix a 10 el nombre de peonades necessàries per accedir al subsidi de les persones treballadores eventuals agràries.

Serà possible percebre un complement de suport a l'ocupació fins a un màxim de 180 dies per incentivar la incorporació laboral.

Es modifica el còmput de renda individual sobre SMI per excloure la persona beneficiària.

Es garanteixen els mateixos drets per a les persones treballadores a temps parcial.

Les persones treballadores que s'acullin al nou model del nivell assistencial de la desocupació gaudiran de millor protecció i podran compatibilitzar els subsidis i prestacions per desocupació amb l'activitat laboral, com consta a l'acord assolit en el marc del diàleg social amb les organitzacions sindicals més representatives. L'anomenat complement de suport a l'ocupació és l'instrument de compatibilitat tant del subsidi de desocupació com de la prestació ordinària amb la incorporació laboral i es pot prolongar durant un període màxim de 180 dies després d'esgotar un any de subsidi.

Alhora, la nova norma permet la simplificació de la regulació per garantir una major flexibilitat en l'accés i reduir les càrregues administratives de manera que es faciliti a ciutadans i ciutadanes la tramitació i el reconeixement de les prestacions.

Els beneficiaris, en situació d'atur de llarga durada, s'incorporen de manera prioritària a programes i accions que possibilitin la reincorporació al mercat laboral amb l'accés garantit als serveis de la cartera comuna de serveis del sistema nacional d'ocupació.

Millores del nivell assistencial

S'elimina la deducció actual per treball a temps parcial. Poden accedir al subsidi els espanyols emigrants retornats sense dret a la prestació contributiva.

Es modifica el còmput de renda de manera que no s'exclourà el sol·licitant que superi el 75% del Salari Mínim Interprofessional sinó que es tindrà la consideració de responsabilitats familiars quan el total de rendes de la unitat familiar entre el nombre de persones que la formen (inclòs el sol·licitant) no superi el 75% de l'SMI.

sinó que es tindrà la consideració de responsabilitats familiars quan el total de rendes de la unitat familiar entre el nombre de persones que la formen (inclòs el sol·licitant) no superi el 75% de l'SMI. S'elimina el mes d'espera per acompanyar de manera més eficaç la transició als subsidis sense buits en la cobertura dels col·lectius amb més grau de vulnerabilitat i pitjors condicions d'ocupabilitat.

També hi podran accedir col·lectius que no tenien prèviament aquesta cobertura com les persones menors de 45 anys sense càrregues familiars o les persones treballadores eventuals agràries.

Es redueix a 10 el nombre de jornades necessàries perquè els treballadors agraris per compte d'altri de caràcter eventual inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte D'altri Agraris puguin beneficiar-se del subsidi per desocupació.

Nou subsidi per a víctimes de violència de gènere

També, amb la reforma, les dones de més de 16 anys víctimes de violència de gènere podran accedir al subsidi específic de nova creació, amb les mateixes quanties que l'ordinari.

Quanties

Els beneficiaris i beneficiàries del nivell assistencial de la desocupació podran percebre les quanties següents: