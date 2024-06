La FAC alerta que l'estabilitat del sector avícola està amenaçada

La Federació Avícola Catalana (FAC) ha celebrat la seva assemblea general ordinària a la Llotja de Mar de Barcelona, on va analitzar la situació actual del sector, caracteritzada per una estabilitat relativa després d'un període de dificultats, i les perspectives de futur, marcades per la incertesa que generen els canvis legislatius previstos a la Unió Europea.

El president de la FAC, Joan Anton Rafecas, va mostrar la seva satisfacció per l'estabilitat que ha aconseguit assolir el sector avícola després d'una etapa molt difícil on les empreses es van veure obligades a operar amb uns costos de producció desorbitats i a assumir-ne una part, per la dificultat de traslladar-los als preus de venda.

Tal com es va destacar en l'anàlisi de la FAC de principis de l'any, la situació favorable que viu el sector es deu a la capacitat d'adaptació de les empreses avícoles catalanes, que han sabut ajustar la producció a la demanda real per evitar la sobreoferta. Alhora, la bona conjuntura del sector turístic ha impulsat la demanda de productes avícoles, mentre que la moderació dels preus de l'energia i els pinsos ha contribuït a l'estabilitat dels costos de producció.

Canvis legals

Tot i aquesta situació favorable, el futur del sector avícola es veu condicionat de manera important pels canvis que es preveuen a la legislació europea, que s'emmarquen en el Pacte Verd Europeu i que previsiblement modificaran de forma substancial la normativa aplicable a la producció avícola en un termini relativament curt, afectant un gran nombre d'aspectes, des de les emissions al benestar animal. Pel profund impacte que poden tenir aquests canvis, aquesta ha estat novament la qüestió que ha dominat l'agenda de l'assemblea de la FAC, com ho va fer en la passada edició.

La proposta de Reglament Europeu relatiu a la protecció dels animals durant el transport, presentada recentment per la Comissió Europea, ha generat preocupació al sector, que preveu un augment significatiu dels costos, les inversions i les càrregues administratives. Davant d’aquests inconvenients, la proposta ha rebut el rebuig públic de les organitzacions ramaderes, que consideren que les mesures són excessives, innecessàries i no s’adapten a les necessitats de cada espècie.

"Si la Comissió Europea aplica el mateix criteri a l'hora de revisar altres normes que afecten la nostra activitat, correm el risc de causar un dany irreparable a la ramaderia europea", va declarar Rafecas sobre aquesta qüestió. La Comissió també contempla altres modificacions de la normativa de benestar animal que, en el cas del sector avícola, se centren en la prohibició de les gàbies per a la producció d'ous i en la disminució de les densitats a totes les granges, tant d'ous com de carn. Des de la FAC ja s'adverteix fa temps que les mesures anunciades, en cas d’implantar-se, imposarien una forta transformació en el sector i implicarien una reducció de la capacitat productiva, creant dependència de les importacions per abastir el mercat.

Per aprofundir sobre els factors que estan influint en el desenvolupament de les normatives europees en matèria agrícola i ramadera, l’acte va comptar amb la participació des de Brussel·les de Thomas Sánchez, assessor sènior de polítiques a Copa-Cogeca i especialista en qüestions ramaderes i de benestar animal.